Izbrali smo 7 zimskih kolesarskih jaken

Temperatura ozračja se vztrajno niža, kolesarji pa ne bi še na klin obesili koles. Nekaj sezon že ugotavljamo, da je kolesarstvo tudi na tej strani Alp postalo celoletni šport.

Zimska kolesarska jakna je zagotovo pomemben kos oblačila. Čeprav vse bolj ugotavljam, da je huje, če nimaš dobre podčelade (beri podkape) in nogavic in rokavic. Najprej nas zebe v okončine in ušesa, potem še čez in čez celo telo.

Zanimive so nekatere razlage proizvajalcev kolesarskih oblačil. Jasno, morajo opravičiti visoko ceno teh jaken. Materiali so dragi, inovacije je treba tržiti. Danes dobra zimska kolesarska jakna stane okoli 200 evrov. Da, lahko tudi okoli 600, nismo pa našli dražje. Da, tudi kolesarska oblačila so se močno podražila, letos, vsaj za 30 odstotkov.

Napake, ki jih redno delamo ob nakupu zimske kolesarske jakne

Prva napaka je, da naletimo na nevednega prodajalca. Vse dobre zimske jakne imajo točno določeno temperaturno območje delovanja. In to res deluje. Če minimalno prekoračimo to območje bomo bentili nad slabo kakovostjo. Seveda, vedeti pa moramo, da vrhunske blagovne znamke delajo, proizvajajo oblačila za dobre kolesarje. Kaj to pomeni? Na primer, da nikoli ne napišejo, ali jakna deluje tudi za začetnike oziroma za tiste, ki potrebujejo velikost XXL. Zanimivo je nekaj, malo, katera vrhunska znamka ima v katalogu velikost 3XL. Ni treba razlagati, zakaj. Ne, ne gre za diskriminacijo, gre za luknjo v proizvodnji, proizvajalci še imajo manevrskega prostora za tehnološki napredek.

Primer v praksi. Santinijeva jakna vega extreme, je narejena za temperaturno območje od -8 do +5 stopinj Celzijusa. To je temperaturno območje v katerem se res malo kolesarjev še vozi. Ampak ... Če to jakno oblečemo, ko termometer kaže 8, 9 ali več stopinj nam bo vroče. Začeli se bomo potiti in bentili bomo, da jakna ne deluje. Torej, postavlja se vprašanje, koliko jaken potrebujemo? Ne bi vas radi gnali v prodajalne, samo opozorili bi vas radi na kaj morate ob nakupu biti pozorni. Pomislite v kakšnih pogojih boste šli na kolo in tako si kupite. Največ kolesarjev kolo zamenja s kakim drugim športnim rekvizitom, ko termometer kaže manj kot 8 stopinj. Mi v uredništvu Poleta prikimavamo in hkrati usmerjamo pogled na obalo Jadranskega morja.

Santini vega extreme



Cena: 239 evrov

Zimska kolesarska jakna Santini vega extreme. FOTO: Arhiv proizvajalca

Assos equipe RS

Cena: 650 evrov

Švicarski krojači zagotavljajo, da je to ena izmed najbolj funkcionalnih zimskih kolesarskih jaken, ki deluje v temperaturnem območju med med -4°C in 8°C.

Zimska kolesarska jakna Assos equipe RS. FOTO: Arhiv proizvajalca

Castelli perfetto RoS 2

Cena: 250 evrov

Temperaturno območje te izjemno zanimive jakne je od 4°C - 16°C. In ne samo to, lahko jo spremenite v gabbo, tako, da odstranite rokavčke. Gabba jakna je revolucionarni Castellijev izdelek, nepremočljiva oziroma zelo težko premočljiva jakna. Vrhunski kolesarji jo obožujejo.

Zimska kolesarska jakna Castelli perfetto RoS 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Northwave extreme 2

Cena: 160 evrov

Northwave se ne obremenjuje več s temperaturnimi območji, ampak zgolj z letnimi časi. Prvijo, da s tem samo begajo kolesarje. Naredili so zimsko jakno extreme 2, ki je funkcionalna jeseni in pozimi. Mi se s tem ne strinjamo, razen, če je tudi jeseni temperatura pod 10 stopinjami, ko gremo na kolo.

Zimska kolesarska jakna Northwave extreme 2. FOTO: Arhiv proizvajalca

Gobik skimo pro

Cena: 150 evrov

Temperaturno območje 0 do +12 ºC. Toplotno zatesnjena sprednja zadrga je zgoraj in spodaj zaključena z zaščitnimi zavihki. Neprepustna za dež, veter in zračna.

Zimska kolesarska jakna Gobik skimo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Craft pro bike subZ

Cena: 190 evrov

Zanimiva in zelo funkcionalna zimska jakna s podaljšano hrbtno stranjo. Nima temperaturnega območja, razen, da je namenjena najbolj neprijetnim zimskim kolesarskim dnem. S tem razumemo, da ima visoko odpornost proti vetru, dežju in da je seveda topla takrat ko mora biti.

Kolesarska jakna Craft pro bike subZ. FOTO: Arhiv proizvajalca

Sportful fiandre

Cena: 240 evrov

Še ena zimska kolesarska jakna brez temperaturnega območja. Torej, moramo sklepati, da je primerna za najnižje temperature, kot tudi za temperaturo ozračja do 10 stopinj. Zanimiva je zato, ker vsebuje tudi Gore-Tex material in kljub temu ni pregrešno draga.

Sportful fiandre zimska kolesarska jakna. FOTO: Arhiv proizvajalca