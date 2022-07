Kaj se zgodi v telesu, ko zjutraj najprej spijemo kozarec vode

Slišali ste že, da je zjutraj zelo priporočljivo spiti dva decilitra mlačne vode. Najbrž so se tega spomnili v starodavni kitajski ali indijski medicini, pomislite, kajne?

Kozarec mlačne vode nam pomaga zagnati prebavni sistem. Vam ga zažene kava? In cigareta? Vsak po svoje, nekomu ga že temeljito umivanje zob ali jutranja telovadba.

Uživanje zadostne količine tekočine je zelo pomembno za človeško telo. Največ vode zapusti naše telo skozi ledvice z urinom, okoli 1500 mililitrov, skozi kožo s potenjem je izgubimo okoli tisoč mililitrov in približno 200 mililitrov z blatom.

Torej, da bi vzdrževali dnevno bilanco vode, potrebujemo od 2000 do 2500 mililitrov tekočine. Se vam zdi to ogromno? Da, če pomislite, da ob treh kavah na dan spijete okoli 300 mililitrov vode.

Toda ali je dobro piti vodo takoj, ko zjutraj vstanemo, in kakšne so posledice tega?

Odgovor na prvo vprašanje je pritrdilen, v naslednjih vrsticah pa bomo našteli pet stvari, ki se zgodijo v našem telesu po tem, ko zjutraj spijemo prvi kozarec vode.

1. Telo se znebi škodljivih snovi

Naše telo si ponoči opomore in takrat se v telo vneseni toksini razgradijo. Ko zjutraj spijemo kozarec vode, telesu pomagamo odplakniti te škodljive snovi. Zadostne količine te tekočine spodbujajo tudi nastajanje mišičnih celic in novih krvnih celic. Skratka, hitreje gremo na toaleto.

2. Metabolizem dobi pospešek

Pitje vode na prazen želodec poveča porabo energije za do 24 odstotkov v naslednjih 60 minutah. Večja presnovna aktivnost pomeni boljše delovanje prebavnega sistema. In če želite izgubiti nekaj kilogramov, bo veliko lažje, če hrano prebavite hitreje.

3. Zmanjša se zgaga

Prebavne motnje so posledica povečane kisline v želodcu. Če kislina pride v požiralnik, boste začutili neprijeten okus v ustih in pekoč občutek v prsih. Pitje vode na prazen želodec takoj, ko vstanete, razgradi kislino in prepreči zgago. Poleg tega je želodec najbolje pripraviti na zajtrk z vodo.

4. Zmanjša se tveganje za nastanek ledvičnih kamnov in okužb sečil

Zadostna količina tekočine razgradi želodčno kislino in iz telesa odplakne toksine – oboje je lahko vzrok za ledvične kamne in okužbe sečil.

5. Imunski sistem se izboljša

Pitje vode na prazen želodec pomaga ohranjati limfni sistem v ravnovesju, zaradi česar ste manj dovzetni za patogene in bolezni.