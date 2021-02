Kar dva Poletova avtorja med dobitniki Bloudkovih priznanj

Poročilo predsednika odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj Viktorja Grošlja za leto 2020

Leto 2020 je bilo posebno tudi na področju športa. FOTO: Arhiv Delo

Bloudkove plakete za leto 2020:

Bloudkove nagrade za leto 2020:

Primož Kališnik

Primož Kališnik. FOTO: Arhiv Delo

Nada Rotovnik Kozjek

Dr. Nada Rotovnik Kozjek. FOTO: Arhiv Delo

Bloudkova priznanja so najvišja priznanja Republike Slovenije za področje športa.Tokrat podelitev zaradi znanih razmer ni potekala v dvorani Grandis na Brdu pri Kranju, ampak prek Youtube kanala v obliki predstavitvenega filma.Priznanja je podelil Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki mu predseduje, legendarni slovenski alpinist. Odbor je letos podelil štiri Bloudkove nagrade in dvanajst Bloudkovih plaket. Višina Bloudkove nagrade za leto 2020 znaša 9000 evrov, višina Bloudkove plakete pa 3000 evrov.Z veseljem in ponosom sporočamo, da sta med dobitniki Bloudkovih plaket tudi dva naša avtorja in sicer:, za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa in, prav tako za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa.Spoštovani!Leto 2020 je bilo brez dvoma leto, ki si ga bomo zapomnili. Pandemija koronavirusne bolezni je močno zarezala v življenja prebivalcev celotnega planeta. Skupnost in posamezniki se zato spoprijemamo s številnimi izzivi, ki jih skušamo premagovati ponajboljših močeh. Pri tem so nam lahko v veliko pomoč tisočletja stare univerzalne vrednote. Oblikovale so se kot odgovor na pojavljajoče se kataklizme, ki jih je včasih povzročila narava, vse prevečkrat pa človek sam.Spoštovanje, solidarnost, povezanost. Enakopravnost, sočutje, pomoč tistim, ki nimajo enakih možnosti. Sodelovanje, vztrajnost, dviganje meja mogočega. Poštenost. Vrednote, ki smo jih dolžni vedno znova postavljati v ospredje našega zavedanja. Stanko Bloudek, človek, po katerem so poimenovana najvišja priznanja Republike Slovenije v športu, se je teh vrednot zavedal, številne med njimi pa tudi živel in udejanjal.Zato boljšega poimenovanja zanje ne bi mogli izbrati. Zaradi velikega vpliva, ki ga ima šport na javno mnenje, je pomembno, da njegovi akterji promovirajo te vrednote z enako zavzetostjo in predanostjo kot stremijo k vrhunskim dosežkom. V tem je namreč prava veličina športa in njegovega poslanstva.Leta 2020 je svoj drugi štiriletni mandat končal prejšnji Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj pod vodstvom našega legendarnega olimpionika. Kot član takratnega odbora sem imel čast in odgovornost soodločanja, komu nagrade in priznanja podeliti. Ob tem sem spoznal, da je to delo veliko bolj zahtevno, kot sem pričakoval. Za odlično sodelovanje in pridobljene dragocene izkušnje se članom starega odbora,, še posebej pa predsedniku, iskreno zahvaljujem.Leto 2020 je bilo posebno tudi na področju športa. Prestavljene so bile olimpijske igre, kar se je zgodilo prvič po drugi svetovni vojni. Odpovedana ali prestavljena so bila tudi številna druga tekmovanja. A kljub oteženim pogojem delovanja se športni duhin zanos nista ustavila. Tudi zato je do razpisnega roka, 18. decembra 2020, na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in skoraj še enkrat več kot na primer leta 2014. Pravilnik o našem delu določa, da lahko podelimo največ tri Bloudkove nagrade in največ deset Bloudkovih plaket. Letos je to pomenilo, da lahko nagrado podelimo le vsakemu petnajstemu nominirancu, plaketo pa vsakemu tretjemu. Le v izjemnih, posebej utemeljenih primerih lahko povečamo število nagrad, a le za največ enonagrado in dve plaketi.S to zahtevno nalogo se je moral spoprijeti novi odbor v sestavi:in Jože Zidar. Dela smo se lotili odgovorno, strokovno, občutljivo, in kot je ocenil eden od članov odbora, »človeško spoštljivo«. Odločali in odločili smo po svojih najboljših močeh. V prepričanju, da delujemo v dobro slovenskega športa in promoviranja že omenjenih, danes jih lahko poimenujemo kar Bloudkovih vrednot. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci! V imenu odbora in svojem imenu vam, kot dobitnikom Bloudkovih priznanj, najvišjih državnih priznanj na področju športa, iskreno čestitam.predsednik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanjNaveza:in– za pomemben tekmovalni dosežek v športu– za pomemben tekmovalni dosežek v športu– za življenjsko delo v športu– za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa– za življenjsko delo v športu– za pomemben tekmovalni dosežek v športu– za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa– za življenjsko delo v športu– za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa– za življenjsko delo v športu– za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa– za pomemben tekmovalni dosežek v športu– za življenjsko delo v športu– za vrhunski mednarodni dosežek– za življenjsko delo v športuMoška rokometna reprezentanca 2004 – za vrhunski mednarodni dosežekNovinar in urednikje v zadnjih 30 letih za širjenje športne rekreacije in utrjevanje njenega statusa v slovenski družbi brez dvoma naredil ogromno. Kot urednik pri Slovenskih novicah in Poletu pa je v našem prostoru našel sinergijo med vsemi udeleženci v športu, njegovo delovanje pri Stop Teamu, Novicah Extreme in Klubu Polet pa je zgolj presegalo novinarske in uredniške okvire. Bil je spiritus movens pobud, prek katerih so svoje moči in znanje združili nekateri najboljši slovenski vrhunski športniki, strokovnjaki v športu, športne organizacije in državne institucije, sponzorji in mediji ter tudi številni športnisleherniki, ki po njegovi zaslugi dihajo za šport. Na osnovi Kališnikovih akcij in pobud je posameznim športnikom pomagal na poti v svetovni vrh, tudi do olimpijskih nastopov in medalj, in med njimi velja izpostavitiin. Največji pečat pa je vendarle pustil pri slovenski športni rekreaciji, ki je zadnja leta v polnem razcvetu. Primož je slovenske ljubitelje športa združil v eno družino, skozi objave v Poletu pa je laični javnosti približal kakovostno športno udejstvovanjein zdrav način življenja.je zdravnica s specializacijo iz anestezije in izjemna strokovnjakinja za klinično prehrano. Dolgo časa je bila stalna zdravnica več slovenskih olimpijskih reprezentanc – veslaške, smučarske, plavalne, kajakaške, biatlonske ... Med prvimi v Sloveniji je znala oceniti presnovne potrebe (energetske in hranilne) posameznega športnika in jih povezati z njegovim zdravstvenim stanjem in zmogljivostjo. Prav z njeno pomočjo so se mnogi vrhunski športniki večkrat izognili boleznim in poškodbam v ključnih trenutkih priprav na največja tekmovanja.Tudi sama je odlična športnica, udeležila se je kar 29 Ironmanov, zmagala na ljubljanskem maratonu. Je članica številnih domačih in mednarodnih združenj s področja klinične prehrane in avtorica mednarodnih strokovnih učnih vsebin za športno klinično prehrano. Svoje znanje pa deli ne le z vrhunskimi športniki, ampak tudi z rekreativnimi. V tiskanih člankih in radijskih pogovorih že več kot dve desetletji deli informacije o izboljšanju zdravja s telesno dejavnostjo.