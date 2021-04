Kolesarski sendvič za na pot

Poletov recept: Sendvič za na kolo. FOTO: Tanja Drinovec

Za en kolesarski sendvič potrebujemo:

Priprava kolesarskega sendviča:

Žepe bomo napolnili kar s čisto pravimi zares okusnimi sendviči.Današnji sendvič bo bogat beljakovinski zalogaj, saj vsebuje jajce, kremni sir in šunko, dodali pa smo mu še nekaj sočne zelenjave.Seveda pa sendvič ni pravi sendvič brez kruha, ki poskrbi za ogljikove hidrate, ki so na daljših kolesarskih rundah še kako potrebni. Ko se bomo približevali že kar zadovoljivem številu kilometrov na števcu našega kolesa, bo zadnji čas, da napolnimo svoj osebni »rezervoar« za hrano in pijačo.Pazimo zares, da celo ne zamudimo tega trenutka in po domače ne »zatrokiramo«. Z izpraznjenim skladiščem kalorij v našem telesu bo pot do doma izredno težka, mukotrpna in sila neprijetna. Govorim zgolj po svojih izkušnjah.Malo masla2 rezini poljubnega kruhaNekaj rezin šunkeAvokadoParadižnik1 jajceŠčepec soliKremni sirKisla kumaricaNa pomaščeni ponvi na hitro popečemo rezine šunke. Poberemo jih iz ponve in na taisto ponev, ki jo ne peremo, vlijemo razžvrkljano jajce in spečemo omleto. Po želji jo tudi posolimo. Rezinam kruha odstranimo skorjo. Na kolesu namreč prežvekovanje trde skorje z močno povišanim srčnim utripom ni ravno prijetno opravilo. Paradižnik, kumarice in avokado narežemo na zelo tanke rezine. Kruh namažemo s kremnim sirom. Nanj naložimo šunko, jajce in narezano zelenjavo. Pokrijemo ga z drugo rezino in dobro zavijemo v aluminijasto folijo.