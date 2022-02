Kot da bi nabildali Pogačarjevo specialko

Colnago vedno hoče biti med najboljšimi kolesi na svetu. Čeprav ga najbolj poznamo v segmentu najboljših specialk, ni mogel ostati imun na dejstvo, da je makadamkarrski svet vse večji in zahtevnejši.

Colnago si nikakor ne more privoščiti, da bi manjkal med gravel kolesarji. To je jasno, zato je že pred tremi leti naredil svojo prvo gravel različico, letos pa jo je še izpopolnil. Colnago G3-X je pripravljen za makadamsko uživanje.

Okvir je karbonski, geometrija pa je zelo podobna dirkalnemu modelu V3Rs. Seveda je prilagojena za makadamske ceste, kot tudi za opremo, sestavne dele, ki jih gravel kolo potrebuje.

Kar najbolj razveseljuje pri tem okvirju, je ravno to, da je narejen iz istega karbona, kot delajo najboljše svoje specialke, ter da so mu z geometrijo obdržali dirkalni nagon. Sedežna opora in njeno vpetje je enako, kot Pogačarjev cestak V3Rs. Vemo, da morajo biti gravel kolesa zelo trpežna, da morajo biti najudobnejša, najraje pa imamo tiste modele, ki so tudi hitri.

In G3-X je hiter, zelo hiter, kar je dokazal skupaj z nekaterimi kolesarji, ki z njim zmagujejo na vse bolj popularnih gravel dirkah.

Največkrat je opremljen z opremo Sram Rival eTap AXS, 1x12 prestav. Torej brez prvega menjalnika, menjalnik zadaj pa je električen, kar omogoča lahkotno in zelo hitro prestavljanje brez napak. Si lahko predstavljate užitek, ko ni treba razmišljati o dveh menjalnikih in vseh zapletih, ki se lahko pojavijo pri prestavljanju na slabih cestah?

Prestavljati s pomočjo ene tipke na zavorno prestavni ročici in voziti in uživati. To je hotel Sram doseči in to je naredil zelo dobro. Kaseta ima dvanajst zobnikov v razmerju 11-44, na gonilki je verižnik s 40-zobčki. Okvir sprejme obročnika in plašča v dveh dimenzijah, 700×42 mm ali 650b×47 mm. To pomeni več kot dovolj izbire za vse možne gravel avanture in terene.

Krmilo z 12-stopinjsko štrlino prihaja iz italijanske delavnice Deda Gravel100, toporišče pa Deda Zero1, oboje je iz aluminija in oboje zelo lahko. Sedež je iz Colnagove delavnice. Cena tega lepotca in prestižneža v Sloveniji je 4690 evrov.

Prostora med temi vilicami je tudi za 44 mm široke gume. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Okvir: Colnago G3X, karbon

Vilica: Colnago G3X, karbon

Krmilo: Deda Gravel100

Toporišče: Deda Zero1

Ročice: Sram Rival eTap AXS, 1x12 prestav

Sprednji menjalnik:/

Najnovejši makadamkar iz Colnagove delavnice. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Gonilka: Sram Rival FC-RIV, 40 zob

Zadnji menjalnik: SRAM Rival eTap AXS, 12 prestav

Verižnik: SRAM XPLR XG-1251, 11 - 44 zob, 12 reden

Geomterije vseh velikosti okvirja, ki so na voljo: FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Zavore: Sram Rival, disk

Rotor spredaj: Sram Centerline, 160 mm

Rotor zadaj: Sram Centerline, 160 mm

Obroči: Fulcrum Rapid Red 900 DB

Pnevmatike Pirelli: 700×42mm ali 650b×47mm