Poletov recept: Krompirjeva juha s šparglji. FOTO: Tanja Drinovec

Za lonec krompirjeve juhe s šparglji, (3 do 4 osebe) potrebujemo:

Poletov recept: Krompirjeva juha s šparglji. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava krompirjeve juhe s šparglji:

Poletov recept: Krompirjeva juha s šparglji. FOTO: Tanja Drinovec

Verjetno ste že opazili prve šopke lepih zelenih špargljev, ki so se pojavili na stojnicah tržnic ali policah prodajaln in dognali, da je sezona tega čudovitega živila že na pohodu.Iz špargljev smo v naši rubriki pripravili že kar nekaj receptov. Danes bomo iz njih skuhali prekrasno kremno juho. Da ne bodo preveč osamljeni, jim bo družbo delal krompir v glavni stranski vlogi, ki bo lahkotnost špargljev okrepil s kalorijami in polnejšim okusom.Šparglji sicer slovijo po številnih zdravilnih in blagodejnih učinkih. So zelo nizkokalorični, vsebujejo številne vitamine in minerale, antioksidante. Pospešujejo odvajanje vode iz telesa, krepijo krvožilni sistem …Pri špargljih pazimo, da so čim bolj sveži, saj s starostjo izgubljajo vse kvalitetne snovi. Tako so najboljši seveda tisti pravkar nabrani.Sama sem zares velika oboževalka kremnih juh, ki nas prijetno in zdravo zasitijo. Naša današnja nam bo zelo prišla prav, po kakšnem celodnevnem gibanju na prostem in nadomestila nekaj izgubljene tekočine, soli in nas po vrhu še prijetno pogrela, tako po telesu kot pri duši s svojim okusom pa seveda tudi pobožala po brbončicah.Špargljevo juho bomo za piko na i podkrepili še s popečenimi kruhovimi rezinami s sirom in pršutom.olje1velik por1 srednje velika čebulaKošček prekajene slanineŠopek špargljev3 srednje velike krompirjeŽlica pirine mokeJušna kocka ali jušni fondSol, poper2 žlici kisle smetaneKruhove rezine:Rezine starega kruhaSir BriePršutNa vročem olju prepražimo sesekljano čebulo in očiščen, narezan por. Na olje dodamo še na kocke narezano slanino in šparglje. Vse skupaj še malo prepražimo dodamo moko in premešamo. Dodamo fond ali vodo z jušno kocko. Olupljen krompir očistimo in narežemo na kocke in ga stresemo v lonec k ostalim sestavinam. Solimo, popramo in kuhamo dokler krompir ni mehak, približno dvajset minut. Juho odstavimo in jo zmiksamo s paličnim mešalnikom.Juho še malo pogrejemo in ji dodamo kislo smetan. Za kruhove rezine popečemo rezine poljubnega kruha, ki smo ga obložili s sirom(brie ali kak drug sir) in slanino v pečici.