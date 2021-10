Laško pohorski smuk, prvi v zgodovini

Zeleno smučanje je, kljub kakšnemu padcu v travo ali blato, predvsem zelo zabavno, veseli pa tudi, da je bilo medicinsko osebje ob progi brez dela. FOTO: Milan Tomažin

In kako gre po travi?

Številni udeleženci dogodka so to, ob kulisi skrbno izbranih glasbenih uspešnic iz 70. in 80. let, nadgradili z ikoničnimi smučarskimi dresi in opravami, ki so nas spomnile na čas, ko smučanje za Slovence ni bilo le šport, ampak tudi točka nacionalne identitete in ponosa. FOTO: Milan Tomažin

In kakšen je rezime zelene pravljice pod Pohorjem?

Da bo premiera Laško Pohorskega smuka zelo zabaven dogodek, je bilo jasno že ob prvi najavi, ko sta se na smuko na zeleno Pohorje podalainNenazadnje pa se pod idejo in izvedbo projekta Pivovarne Laško podpisuje agencija Extrem, ki je zasnovala spektakle, kot so Odbito na Ljubljanici (trampolini), Triglav the Rock Ljubljana (plezanje), Pljusk na Velenjskem jezeru (skoki v vodo) in Spartan Race Slovenija, katerih rdeča nit je spajanje športa in rekreacije z nepozabno zabavo. Pričakovanja so bila velika. Sobota pod Pohorjem pa je pokazala, da povsem upravičeno.Čeprav se je glas o dogodku začel širiti šele septembra in druženje še vedo omejuje korona, se je na tekmo prijavilo preko 120 smučarjev, ki so že ob registraciji in pregledu smuči gledalce navdušili s svojimi duhovitimi retro opravami. Edini tehnični pogoj je bil uporaba starihelanovih smuči, med katerimi so kraljevale legendarne ercejke.Lahko počasi, lahko pa tudi zelo hitro. Najhitrejši so za 400 metrov dolgo progo porabili le dobro minuto, bolj zadržani pa so tudi presegli odmerjene tri minute, kolikor jih je imela na voljo za spust vsak kvartet prijateljev. Tekmovalo se je v ski crossu, s štirimi tekmovalci na progi, ob ekipi pa se je meril tudi čas posameznih tekmovalcev.Po dveh spustih je bila najhitrejša četverica SK Celje, najboljši posamezniki in posameznice pa so se pomerili še v tretjem spustu. Tam sta se najbolje izkazala nekdanji član A reprezentance,in prikupna demonstratorka smučanja,. Od legend na progi velja omeniti vsaj še, med tistimi, ki so si tekmo ogledale iz arene, pa, ki je najbolj strastno navijal za ekipo NK Maribor. Nagrado za najboljšo opravo si je v močni konkurenci prislužila Alpska šola.Resni smučarji so ob tem povedali, da jih je zelena proga spomnila na mlada leta, ko so se v svetovnem pokalu vozili s številkami nad 50, izkušnja pa ni razočarala nikogar od prisotnih. Organizatorji so dokazali, da gre tudi po travi, tako da pomanjkanje snega res ni ovira za dobro smučarijo.Laško Pohorski smuk je projekt Pivovarne Laško. Partnerji dogodka so Elan, Smučarska zveza Slovenije, ki želi čim več ljudi spraviti na smuči in k aktivnemu preživljanju prostega časa, ter mestna občina Maribor z destinacijo Pohorje.