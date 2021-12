Legendarni boksar Mike Tyson je videti močnejši, kot pred 30-leti

Legendarni boksarski prvak Mike Tyson se zadnje čase resno posveča treningom, piše v boksarski reviji Ring Kontroverzni in legendarni bivši boksarski prvak Mike Tyson se je resno odločil za vrnitev v ring. Kakšne načrte ima za prihodnost bo odkril tik po novem letu. Vse diši po ekshibicijskih dvobojih, vendar Mike se smehlja in obljublja veliko večje presenečenje.

Mike ima tri znane vzdevke: Iron Mike, Kid Dynamite, The Baddest Man on the Planet. V 58 dvobojih je 50-krat zmagal, 44-krat s knockdownom.

Zdi se, da je Tyson zdaj v boljši formi, kot pred 16-leti, ko je uradno končal profesionalno kariero. Američan pridno trenira in zelo skrbi za svojo prehrano. Ima tri obroke na dan in dva prigrizka, vsak dan zaužije od 3000 do 4000 kalorij.

Vsak dan se zbudi ob štirih zjutraj in preteče okoli 10 kilometrov. Zjutraj naredi 10 rund s sparingom, nato sledi vadba z utežmi, popoldan spet boks s sparingom, dan pa zaključi z gimnastiko, tekom ali spiningom.

Za boksarsko revijo Ring je Izjavil, da ga telo še ni izdalo in da ima občutek nepremagljivosti. Volje ima preveč, trenerji ga morajo brzdati, celo prepovedovati nekatere vaje. Njegova preobrazba oz. podoba pri 55-letih je za boksarje vredna strahospoštovanja.

Mike leta 1990. FOTO: Mke Tyson/Instagram

Mike leta 2000. FOTO: Mke Tyson/Instagram