Malčkov šport je na Ravnah na Koroškem razmigal preko 400 otrok

Tretja sobota v maju je znova združila okoli 1200 mladih nadobudnežev in njihovih staršev na največjem otroškem športno-rekreativnem tekaškem dogajanju na Koroškem. Ekipa Malčkovega športa je na tradicionalnem Malčkovem teku v Grajskem parku na Ravna na Koroškem najmlajšim pripravila tudi različne zabavne in ustvarjalne aktivnosti, nekoliko starejši otroci pa so lahko spoznali sledi, ki vodijo do Modrega volka.

Malčkov tek je posvečen otrokom in njihovim družinam, saj najmlajše skozi športno igro in zabavo spodbuja h gibanju ter aktivnemu preživljanju prostega časa. Tako so se otroci med 3. in 10. letom v soboto dopoldne preizkusili na tradicionalnem 13. Malčkovem teku v Grajskem parku na Ravnah na Koroškem.

Letošnja udeležba je bila rekordna, saj se je v teku preizkusilo več kot 400 otrok. Tekaško motivacijo je na prizorišču poleg staršev dvigoval Spidi z mini super zvezdami, dodatno pa je otroke navdušila Lucija Potnik, aktualna članska državna prvakinja v teku na 60 m, ki jim je tudi podelila zaslužene medalje in pokale.

Ekipa Malčkovega športa je športno dogajanje popestrila z različnimi dodatnimi aktivnosti, med katerimi so izstopale ustvarjalne delavnice dijakov Srednje šole Muta in Slovenj Gradec ter zanimive gibalne aktivnosti, katere so pripravili zaposleni iz NIJZ Ravne na Kroškem.

Brezplačno divjanje na napihljivih igralih je bilo darilo organizatorjev, posebno pozornost pa je pritegnil Modri volk, katerega je bilo mogoče opaziti na različnih koncih Grajskega parka. Slednjega bodo lahko otroci podrobneje spoznali v začetku poletnih šolskih počitnic, ko se bodo skupaj z njim potikali po gozdovih hribovja Kozjak, spali v šotorih, lovili ribe, jahali konje, streljali z loki…, skratka, doživeli bodo pravo poletno pustolovščino.

Na dogodku so bile vse aktivnosti za otroke brezplačne, kar sta omogočila organizatorja projekta, Malčkov šport in Občina Ravne na Koroškem z zavodom ZKŠTM. Še več, skupaj z ostalimi sponzorji je ekipa Malčkovega športa otroke presenetila z tekaško majčko in darilnim paketom, vsak otrok pa je za opravljeno tekaško nalogo prejel tudi medaljo.

Tim in otroci s pokali. FOTO: Malckovsport.si

Tim in otroci s pokali. FOTO: Malckovsport.si

O Malčkovem športu:

Malčkov šport predstavlja otroške programe, katerih glavni cilji so usmerjeni v vsestranski razvoj otrok, igro, učenje, zabavo in animacijo. Poslanstvo njihovih programov je usmerjeno v spodbujanje gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa najmlajših, kot tudi vzgoja otrok v duhu vrednot, povezanimi z aktivnim življenjskim slogom.

Zabavni program Foto Malckovsport.si Delo

Malčkov tek organizira ekipa, ki ima večletne izkušnje z delom z otroki in organizacijo športno-rekreativnih dogodkov. Na Koroškem, Primorskem in Štajerskem izvajajo različne športno-rekreativne programe pod imenom Malčkov šport. Vsako šolsko leto pri njih telovadi več kot 250 otrok, organizirajo pa tudi različne tečaje in otroške animacije.