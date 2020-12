Martin Čater, novi smukaški junak

FOTO: AFP

Alpine Skiing - Men's Downhill - Val d'Isere, France - December 13, 2020 Slovenia's Martin Cater celebrates on the podium after winning the Men's Downhill REUTERS/Eric Gaillard Foto Eric Gaillard Reuters

je v svetovnem pokalu prvič nastopil 9. marca 2013 na Pokalu Vitranc, kjer je v veleslalomu odstopil. Že naslednje leto je 18. januarja na smuku v Wengnu osvojil 30. mesto in prve točke.Teden dni kasneje je prvič dosegel točke na kombinaciji v Kitzbühlu z 29. mestom, 5. decembra 2015 pa še na superveleslalomu v Beaver Creeku z 18. mestom. V sezoni 2015/16 postal slovenski državni prvak v veleslalomu in superveleslalomu.V deseterico se je prvič uvrstil 13. januarja 2017 na kombinaciji v Wengnu, osvojil je deveto mesto. Že 26. februarja 2017 je na superveleslalomu v Kvitfjellu osvojil šesto mesto. Svoj daleč najboljši rezultat je dosegel 13. decembra 2020, ko je s številko 41 zmagal na smukaški tekmi svetovnega pokala v Val d'Isère.je postal tretji Slovenec z zmago na smukih za svetovni pokal.ima dve zmagi,eno. To je tudi 27. zmaga za moško alpsko smučanje.Spomnimo se lanskega 8. februarja, ko se je Čater na drugem treningu smuka na svetovnem prvenstvu v Areju, hudo poškodoval. Magnetna resonanca, ki so jo opravili v Östersundu, je pokazala natrgano sprednjo križno vez, poškodovan meniskus in hrustanec. Sezona je bila s tem zanj končana.Zdravnikga je operiral v kliničnem centru Ljubljana. Poseg na levem kolen je bil uspešen, čakala ga je dolga rehabilitacija. Danes je to skoraj pozabljeno,nosi rdečo majico, vodilnega smukača v svetovnem pokalu.