V naši rubriki smo se že ukvarjali z mesnimi kroglicami. Pri nas jih marsikdo pozna pod imenom čufti ali čufte. Skandinavci (Švedi) so prav tako dobro znani po tej mesni jedi, za nekatere kar specialiteti.

Takšne najdete po novejšem tudi v restavraciji skandinavskega pohištvenega giganta, ki ga verjetno velika večina dobro pozna.

Ker pa sem sama velik oboževalec mesnih kroglic v vseh mogočih izvedbah in oblikah, me je radovednost tokrat zopet gnala v sosednjo Italijo, kjer imajo prav tako svoje znamenite mesne kroglice.

Te običajno postrežejo s špageti in slastno paradižnikovo omako, ki pa lahko zelo prav pridejo tudi vsem športnim aktivistom in morda utegnejo pritegniti tudi vas, ki pridno trenirate in porabljate velike količine kalorij na vaših športnih ekspedicijah.

Jed je prijetno zaokrožen, sestavljen obrok z delom beljakovin in ogljikovih hidratov v družbi sočne paradižnikove omake.

Priprava kroglic morda zahteva nekaj našega časa in ne sodi med običajno hitro pripravljene testenine, lahko pa jih pripravimo v naprej.

Za italijanske mesne kroglice potrebujemo (za 12 do 15 kroglic):

500 g mešanega mletega mesa

3 večje kose polnozrnatega kruha, ki ga predhodno namočimo

1 čebula

2 stroka česna

2 do 3 jajca

Sesekljan peteršilj

Origano

Sol, poper

Krušne drobtine

olje

Poletov recept: Mesne kroglice po italijansko. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Omaka:

500 ml paradižnikove mezge

1 dl rdečega vina

1 manjša čebula

Strok česna

Ščep mlete paprike

Jušna kocka ali jušni fond

Šopek bazilike

Žlička sladkorja

2 žlici drobtin

Sol, poper

500 g špagetov

parmezan

Priprava mesnih kroglic po italijansko:

Kruh namakamo v vodi vsaj pol ure. V posodi zmešamo mleto meso, sesekljano čebulo, česen, peteršilj, jajca, kruh, sol, poper, origano. Zmes mora biti primerna za oblikovanje kroglic. Gostoto uravnamo z drobtinami in jajcem (po potrebi). Oblikujemo kroglice in jih povaljamo v drobtinah. Kroglice pečemo na vročem olju, da so lepo rjavo zapečene (lahko pa jih pečemo tudi v pečici).

Poletov recept: Mesne kroglice po italijansko. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Lotimo se še priprave paradižnikove omake. Na olju prepražimo sladkor. Dodamo, čebulo in jo spražimo. Nato dodamo še drobtine in jih na hitro prepražimo. Vse zalijemo s paradižnikovo omako, vinom in malo jušne osnove. Dodamo sesekljano baziliko, česen, sol in poper. Nekaj časa kuhamo, da dobimo lepo gladko omako. Skuhamo še špagete. Kroglice položimo na špagete in jih polijemo s paradižnikovo omako, po želji pa še potresemo s sirom (parmezan, pekorino..)