V Kranju so se spomnili »mučilnice za kolesarje« (in zmagal je ON!)

Bil je lep majski dan, 4. Vzpon na Jošta. To je kranjski hišni hrib, kranjska Šmarna gora. Klub študentov Kranj se je spomnil mučilnice za kolesarje, in ker moraš kolesarjem ponuditi najtežje, se je vzpon dobro prijel.

Do tistega 26. maja 2012 so zmagovali lokalni matadorji, kolesarski rekreativci, ki so se selili z dirke na dirko. Vmes je prišel kak bivši dirkač, ki je že zaključil kariero in je za ohlajanje motorjev postavil kak rekordni čas na kakem za rekreativce prestižnem vzponu oziroma dirki.

Letos mineva deset let, odkar je Primož Roglič kolesar. Tista majska sobota je bila krasno topla, idealna za kolesarsko dirko. Na startu so se pojavili vsi, ki so kaj pomenili v amaterski kolesarski srenji, skupaj z običajnimi rekreativci in ljubitelji kolesarjenja. Vemo, da gledalci pričakujejo rekorde, Slovenci smo klančarski narod in ni treba poudarjati, da najbolj cenimo tiste kolesarje, ki so najboljši navkreber.

V petih kilometrih se po edini asfaltirani cesti, ki gre na vrh iz Stražišča, vzpnete za skoraj 450 metrov, kar pomeni devetodstotni povprečni naklon. Najtežji je prvi del, prvi kilometer, in potem četrti, ko je treba premagati tudi 28-odstotni naklon, in zadnjih 200 metrov, ki je pravi bruh, po kolesarsko povedano.

Tukaj si lahko ogledate posnetek te vesoljske vožnje Primoža Rogliča

V prvih treh izvedbah tega vzpona so najhitrejši prišli v cilj s časom okoli 17 minut in pol (17:30). To so bili že vrhunski časi. Leta 2011, torej leto pred Rogličem, je bil najhitrejši čas že 17:21. Odličen čas! Vsi so bili mnenja, da je med amaterji nedosegljiv in bo to rekord z dolgim rokom trajanja. Nujno je treba poudariti, da vsakdo, ki ta klanec premaga pod dvajsetimi minutami, velja za supermana. Običajni rekreativci so srečni, če ga premagajo pod 30 minutami.

In potem pride ta 26. maj 2012. Dirka se začne. In že pred polovico klanca sam ostane fant v dresu ljubljanskega kolesarskega kluba Rog, vendar vsi vedo, da ni njihov član ali pa je to postal pred kratkim. Najhitreje so to ugotovili, ker ni imel klubskega kolesa, vozil je wilierja gran turismo, nič posebnega, kolo je bilo skoraj začetniško, težko vsaj devet kilogramov. Za tak klanec tudi amaterji uporabljajo ultralahka kolesa, torej prirejena zgolj za klančarske dirke in ki tehtajo manj kot sedem kilogramov. No, vsaj tisti, ki resno računajo na dober rezultat.

V cilj pride neznan fant. Ni bil videti na smrt utrujen. Sploh ni bil videti utrujen. Sodnik pogleda na štoparico. Ura pokaže čas 16:27!

Najbrž gre za pomoto!? Vsi strmijo v merilec časa, vsi se sprašujejo, ali se je kje morda zgodila napaka. To je nemogoče! Preverijo še druge štoparice, vse kažejo isto. Potrjen je čas 16:27. Nov rekord Vzpona na Jošta!

Kdo je ta fant? Primož Roglič.

Kdo je danes ta fant, ne bomo izgubljali črnila ...

4. Vzpon na Jošta, 26. maj, 2012



Štart 4. Vzpona na Jošta. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Že po prvem kilometru je Primož na Čelu. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Primož Roglič pije, drugi trpijo. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Roglič redči favorite. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Roglič je sam pred polovico dirke. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Roglič pred najstrmejšim delom vzpona na Svetega Jošta. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Roglič, ki še ni bil Rogla v cilju. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Roglič pripravljen za malico. FOTO: Oto Žan/ksk.si

Prvi trije v starostni kategoriji. Foto Oto Žan/ksk.si Delo

Prvi trije v absolutni kategoriji. Foto Oto Žan/ksk.si Delo