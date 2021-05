Moška težava med kolesarjenjem in prava velikost kolesa

Kako preprečiti omrtvičenje? Zakaj se to dogaja?

Enostaven preizkus za idealni izbor kolesa

Ste izbrali pravi sedež za vašo zadnjico? Nimate pojma o tem? FOTO: Shutterstock

Nakup kolesa na spletu?

Sedenje na sedežu bicikla lahko povzroči stiskanje živcev in žil na za kolesarje najbolj občutljivem področju telesa, ki se imenuje perineum, presredek.To je območje, predel med anusom in podnožjem penisa. Stiskanje presredka povzroči poškodbo živca, oteklino, insuficienco arterij, kar pomeni pomanjkanje krvnega pretoka in celo okluzijo, blokado krvnih žil, kar lahko pripelje do začasne ali trajne zatrtosti otekline, mravljinčenja, penilne krvne oskrbe, erektilne disfunkcije, impotence, zmanjšanja občutljivosti penisa… bolečine.Kolesarji imamo večkrat problem omrtvičenega uda. Ne vemo točno zakaj se to zgodi, vendar smo pomirjeni vsakič, ko se na cilju prekrvavi in oživi.Narejena je tudi študija. Dlje, ko kolesarimo večja je možnost za mravljinčenje. Študija, ki je preučevala razmerje med kolesarjenjem in erektilno disfunkcijo, je pokazala, da je razširjenost zmerne do hude erektilne disfunkcije skoraj deset odstotna. Že če kolesarite samo tri ure tedensko, pride do tveganja za razvoj tega stanja. Potem je bila narejena študija med kolesarji, ki na teden prekolesarijo veliko več kot samo tri ure. Kar 61% kolesarjev je imelo ta problem.Če vprašate urologa, vam bo kolesarjenje enostavno odsvetoval, ker verjetno ne pozna vseh dejstev, ki jih lahko kolesar spremeni na sebi s pomočjo kolesa. Da, s pomočjo kolesa, da bi ne užalili zdravnikov in njihovega znanja. Do tega stanja pride največkrat zato, ker nimamo na sebi pravih kolesarskih oblačil oz. hlač, še natančneje napisano, pa zaradi tega, ker nimate pravilno nastavljenega kolesa. Zgodilo se je tudi, da so se mravljinci pojavili zaradi nepravilno nastavljenih blokejev, ploščic na kolesarskih čevljev in kaj da se to ne bi dogajalo, če imate prenizko nastavljeno balanco, previsko nastavljenega sedeža, ali zgolj zato, ker vozite za vas preveč togo kolo …Vzrokov je veliko. Ste izbrali pravi sedež za vašo zadnjico? Nimate pojma o tem? Izbrati pravi sedež je znanost! Vedeti morate, da so vsi vrhunski kolesarski sedeži, vrhunski pa niso nujno tudi pregrešno dragi, narejeni neodvisno od kolesarskih hlač. Torej, tudi, če bi se vozili brez kolesarskih hlač, to ne bi smelo biti pogubno za zadnjico. Seveda bi bili ožuljeni na določenih predelih, kjer bi se spodnjice drgnile ob telo in sedež, a bi vseeno bila udobnejša vožnja kot z nekakovostnim sedeže.Izbrati prave kolesarke čevlje je znanost. Pravo kolo? Tudi … Nastavitev kolesa je najpomembnejša zato preverite svoje stanje pri strokovnjakih.Kaj pa sama velikost kolesa? Tudi to je lahko razlog, premajhno ali preveliko kolo ni primerno niti za mestno vožnjo kaj šele za resno rekreacijo.Za večino kolesarjev je prvi korak pri izbiri primerne velikosti kolesa preprost preizkus – stopiti morate čez kolo in stati z obema nogama na tleh. Pri tem mora biti med okvirjem kolesa in našim razkorakom od 2 do 5cm razmaka. Ne več in ne manj.Opisani test je dobro izhodišče za izbiro primerne velikosti kolesa, glede na vrsto kolesa pa je treba biti pozoren še na nekaj stvari. Pri izbiri gorskega kolesa izkušeni gorski (xc) kolesarji svetujejo, da je razdalja med razkorakom in kolesarskim okvirjem vsaj širina dlani, torej 5 centimetrov ali več. Predvideva se namreč, da boste gorsko kolo vozili po neravnem terenu. Na takšnih neenakomernih poteh pa se pogosto nenadno spustimo s sedeža, zato je večja razdalja pomembna, da ne pride do poškodb.O ženskih modelih koles, ki nimajo zgornje cevi, tokrat ne bomo zaradi začete teme.Neizkušeni kolesarji verjamejo, da mora biti kolesarski sedež na višini, pri kateri lahko ob sedenju na sedežu še vedno dosežejo tla z obema stopaloma. To je velika napaka, saj takšna višina sedeža kolesarju preprečuje izteg noge in s tem pravilno kolesarjenje. Pri vrtenju pedalov morajo biti vaše noge skorajda iztegnjene, sicer tvegate poškodbe kolena, pedaliranje pa je oteženo in bolj naporno. Torej, pri sedenju na sedežu se lahko tal dotaknete le s prsti – če lahko na tla položite celo stopalo, morate dvigniti sedež.Če kolo kupujete po spletu in ga ne morete preizkusiti, tako da se nanj usedete in preverite, ali vam velikost ustreza, so tu različne formule, ki vam lahko pomagajo pri optimalnem izboru. Najhitreje, a najmanj natančno lahko velikost kolesa izberete glede na svojo višino – višji, ko ste, večji kolesarski okvir potrebujete.Izbira glede na višino pa je lahko težavna, saj je pri vožnji pomembna predvsem dolžina nog, ki pa se med posamezniki razlikuje, tudi če so iste višine. Zato je natančnejši izbor zagotovljen z upoštevanjem mer našega razkoraka. Gre za meritev notranje strani noge od tal do dimelj, ki ponazarja razdaljo med sedežem kolesa in pedali.Ko izmerimo dolžino notranje strani nog, številko pomnožimo z 0,65 in jo zaokrožimo navzdol, da dobimo optimalno velikost okvirja. Če ste vmes med dvema velikostma, izberite manjšo – pri njej višino še vedno lahko delno uravnavate z dvigom sedeža, pri prevelikem okvirju pa te možnosti ni.Pri nekaterih kolesih obstaja tudi možnost menjave kolesarskega okvirja, če vam ne ustreza popolnoma. Pri tem podvigu je treba biti pozoren, da novi okvir popolnoma ustreza ostalim komponentam vašega kolesa, drugače bo treba dokupiti tudi preostale dele, kar pa je lahko občuten finančni zalogaj. Zato je dobro, da se nakupa novega kolesa lotite pametno in skrbno razmislite o svojih potrebah.