MTB Slavnik je privabil 450 tekmovalcev

Največji rekreativni gorskokolesarski maraton pri nas je privabil več kot 450 tekmovalcev, ki so se pomerili na 9, 29, 50 in 80 kilometrskih preizkušnjah. Najmlajši tekmovalci so se preizkusili na zabavni preizkušnji na Mini MTB poligonu.

Prvi je na trasi Hervis (81 km) v cilj prikolesaril Diego Cargnelutti, Team Sportway, in s tem osvojil naziv kralja Slavnika ter dosegel čas 3:18:40. Naziv kraljice Slavnika si je na najzahtevnejši preizkušnji prikolesarila Lara Kocjancic, MBC Trieste. Na trasi Dacia Trgo ABC (50 km) je bil najhitrejši Marko Čretnik, Ganesha Team; s časom 2:15:00 je postal princ Slavnika, družbo v ženski konkurenci pa mu dela princesa Slavnika Maruša Knap, Calcit Bike Team.

Zmagovalec najzahtevnejše preizkušnje Diego Cargnelutti si je prikolesaril tudi najhitrejši vzpon na Slavnik (58:51). Na trasi Hotel Admiral (29 km) je bil najhitrejši Emanuele Todaro, Gruppo Bastioni Bike, najhitrejša pa Roberta Capon, ASD Gruppo Generali Trieste, v konkurenci e-koles sta slavila Marko Pervanja na 50 km in Roberto Zega na 29 km.

Posebni nagradi sta prejela tudi najstarejši in najmlajša udeleženska: to sta 78-letni Zmago Resinovič in 11-letna Neža Utranker (oba na 29 kilometrski preizkušnji), na zabavni Mini MTB preizkušnji pa smo zmagali vsi; z dobro voljo, prešernimi nasmehi in najboljšim sladoledom. »V Kolesarskemu društvu Raketa smo izjemno zadovoljni, nestanovitno vreme v preteklih dneh nam zagotovo ni naredilo usluge, a vendarle smo tudi letos poskrbeli za odlično gorskokolesarsko preizkušnjo,« pojasnjuje Goran Sambt, predstavnik Kolesarskega društva Raketa.

Najmlajši gorski kolesarji na štartu MTB Slavnika. FOTO: MTB Slavnik

Dogajanje na MTB Slavniku se je začelo že na predvečer, 7. maja, z brezplačnimi vodenimi ogledi Mitskega parka in jame Dimnice, Pasta party in zabavo. Za odlično vzdušje in dobro družbo ter polne želodčke so tudi letos poskrbeli tudi predstavniki lokalnih društev: Mladine iz Markovščine, Občine Hrpelje-Kozina in Turističnega društva Rodik, ki so vihteli kuhalnice v bakrenih kotlih. Ob Vaškem domu Hrpelje je bilo poskrbljeno tudi za dobro ohlajeno pijačo, odlično kavo in sladoledne užitke.

FOTO: MTB Slavnik

Dogodek MTB Slavnik organizirata Kolesarsko društvo Raketa in Občina Hrpelje-Kozina, ob podpori PGD Materija in Mestne občine Koper ter sponzorjev, po katerih so poimenovane posamezne trase. Organizatorjem je za hitro in nemoteno premikanje po razgibanem terenu na pomoč priskočila avto hiša Trgo ABC s terenskim vozilom Dacia Duster, športne trgovine Hervis so poskrbele za primerna kolesa in potrebno opremo za udeležbo, za varno hrambo koles in ugodnejšo nastanitev pa so poskrbeli v Hotelu Admiral na Kozini.