Najboljše vaje za hujšanje

Izguba telesne mase se zgodi ne samo s spremembo prehranjevalnih navad, ampak tudi s pospešitvijo siceršnje količine vadbe.

Redna vadba bo veliko pripomogla k doseganju ciljev.

Če želite shujšati, si morate vsak teden prizadevati za vsaj 300 minut zmerno intenzivne dejavnosti. Zdravnica Brunilda Nazario je pri MedicineNet predstavila nekaj vaj in športnih početij, ki lahko pomagajo.

Ne pozabite pa, opominja zdravnica, da se najprej pogovorite s svojim zdravnikom o tem, kateri šport bi bili najboljši za vas.

Hoja

Če bi svoji dnevni dozi siceršnji rekreaciji dodali pol ure hitre hoje, bi lahko vsak dan porabili približno 150 kalorij več kot običajno. Hitreje in dlje, ko hodite, več kalorij porabite. Hoja je odlična možnost, če ste šele začeli redno vadbo. Začnite s krajšimi razdaljami in nadaljujte z daljšimi, bolj intenzivnimi.

Kolebnica

Če iščete poceni kos vadbene opreme, ki bi jo lahko vzeli s seboj na izlet, je morda prava izbira kolebnica. Skakanje z njo je fantastičen način za hitro kurjenje kalorij. Pravzaprav jih boste več porabili s skakanjem preko vrvi kot s hojo po tekalni stezi v enakem času. Krepili boste tudi več mišičnih skupin, od jedra do zgornjega in spodnjega dela telesa. Skakanje lahko izboljša tudi vašo koordinacijo.

Visoko intenzivni intervalni trening (HIIT)

Visoko intenzivni intervalni trening (imenovan tudi HIIT) je vrsta vadbe, ki preklaplja naprej in nazaj od intenzivne telesne dejavnosti k manj intenzivni vadbi. Tega ne bi smeli izvajati vsak dan, vendar je zelo učinkovito pri hujšanju, saj zaradi HIIT vadbe vaše telo porabi energijo iz maščob, namesto iz ogljikovih hidratov. Poleg tega boste s tako vadbo porabili več kalorij kot z enakomernim kardio treningom. Intenzivna vadba ohranja vaše telo delujoče in v načinu kurjenja maščob še do 24 ur po koncu vadbe.

Kolesarjenje

Kolesarjenje je odličen način za hujšanje in je prilagodljiva vadba z majhnim stresnim učinkom na sklepe. S kolesarjenjem lahko porabite približno 400–750 kalorij na uro, odvisno od vaše mase, hitrosti vožnje in vrste kolesarjenja.

Plavanje

Težko se je motivirati za vadbo, če vas bolijo kolena ali boli hrbet. Če je tako, je plavanje idealna vadba. Neobremenjujoče je za vaše sklepe, uporabili boste tako zgornji kot spodnji del telesa in dobili boste dobro kardio vadbo. Izkoristili boste tudi prednosti upora vode. Če nekajkrat na teden po pol ure plavate, boste zmanjšali tveganje za bolezni srca, možgansko kap, sladkorno bolezen tipa 2 in nekatere vrste raka. Znižala se bosta tudi vaša slab holesterol in krvni tlak.

Vadba za moč

Ne samo, da vam pomaga shujšati, ampak vam pomaga tudi obdržati maso in to z izgradnjo mišic. To bo vašemu telesu pomagalo pri kurjenju več maščobe. Poskusite izvajati nekaj vaj za moč 3 do 5-krat na teden, vsakič približno eno uro.

Pilates

Raziskave pravijo, da vas pilates – vaje, ki se običajno izvajajo na blazini ali z različnimi orodji – lahko naredi močnejše in vam pomaga ohranjati zdravo maso. Intenzivnost tečaja pilatesa je odvisna od vaših potreb. Nekaj ​​tečajev ali predstavitev lahko najdete na spletu ali v lokalni telovadnici.

Tek

Tek je aerobna vadba. To vam lahko pomaga pri izgubi mase. Dober tek lahko tudi poveča vaš metabolizem za do 24 ur dolgo. Zato boste kurili maščobe tudi potem, ko boste prečkali vašo dnevno ciljno tekaško črto. Z rednim tekom lahko dolgotrajno pospešite presnovo.

Joga

To je praksa, ki združuje telesno aktivnost in meditacijo. Je tudi priljubljen način vadbe čuječnosti po dolgem delovnem dnevu. Toda prednosti se tu ne končajo. Raziskave kažejo, da sčasoma ljudje s prekomerno telesno maso, ki vsaj enkrat na teden 30 minut izvajajo jogo, izgubijo maso in imajo nižji indeks telesne mase. Ljudje, ki se ukvarjajo z jogo, so tudi bolj pozorni jedci, kar pomeni, da bodo bolj verjetno vedeli, kdaj so resnično lačni in kdaj siti.

»Plezanje« po stopnicah

Druga poceni, vsestranska vaja za hujšanje je vzpenjanje po stopnicah. Čeprav bi lahko uporabili dvigalo, je vse, kar resnično potrebujete za to vajo, niz stopnic. Če se vsak dan povzpnete le po enih stopnicah, lahko izgubite 6 kilogramov teže na leto. Prav tako lahko to poveča količino dobrega holesterola v krvi in ​​pomaga ohranjati zdrave sklepe, mišice in kosti.

Pohodništvo

Če iščete bolj pustolovski način hujšanja, je pohodništvo morda prava odločitev. Običajno vključuje hojo v naravi in ​​izogibanje oviram okoli sebe, kot so drevesne korenine in skale. Pohodništvo lahko privede do izgube telesne mase, seveda, če ga izvajate redno.