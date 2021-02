Pametni telefon je pameten le, če mi nismo neumni

Pazimo na vrat

Kako ga pravilno držati

Pošiljanje sms sporočil med vožnjo

Pogovor med vožnjo

Pazimo se modre svetlobe



Bodimo pozorni tudi med hojo

Ali pametni telefoni povzročajo raka?

Pazimo na palce

Artritis in pošiljanje kratkih sporočil

Kaj je sindrom kubitalnega tunela?

Pazimo se elektronskih motenj

Zaščitimo svoj vid

Pametni telefon in bolnišnice

Pametni telefoni in odnosi z drugimi

Pametni telefoni nam krojijo življenje, zdi se nam, da je vse naše bistvo skrito vanje. Jasno, da je to neumnost brez primere, a velikokrat so v telefonih spravljene naše največje skrivnosti.Pametne telefon nosimo s seboj, kamor koli gremo. V šoli, službi in med nakupovanjem in med opravki. Nekateri jih celo nosijo v kopalnico in stranišče.Pametni telefoni so lahko precej neprijetni za naše zdravje. So domovanje za viruse in bakterije, kot je E. coli, zaradi katerih lahko zbolimo. Zato večkrat uporabimo alkoholne robčke, ki so primerni za uporabo na elektroniki, in vsaj enkrat na dan obrišimo pametni telefon, da odstranimo umazanijo, prah in mikrobe.Pogled na pametni telefon med pošiljanjem sporočil in brskanjem po spletu ali pošti obremenjuje mišice vratu in lahko povzroči vozle ali krče. Lahko celo privede do bolečin v živcih, ki sevajo v hrbet, ramena ali roke. Med pisanjem sporočil ali brskanjem po pametnem telefonu si privoščimo redne odmore, vsaj vsakih 20 minut. Ohranimo dobro držo in ne visimo naprej. Med uporabo telefon držimo visoko in se ne sklanjajmo navzdol k napravi. Ustrezna ergonomija pametnih telefonov pomaga preprečevati poškodbe, povezane z uporabo pametnih telefonov. Redna telesna vadba, ki krepi in razteza mišice, kot sta joga in pilates, pomaga.Vsak položaj, ki vključuje dolgotrajno upogibanje vratu v neprijetnem položaju, lahko povzroči bolečine v vratu, vključno z držanjem pametnega telefona, brez rok, stisnjenega med ramo in ušesom. Če smo predolgo v tem položaju, lahko pride do bolečine v vratu. Če moramo biti med pogovorom po telefonu vztrajati v tem položaju, si pogosto privoščimo odmore in premikajmo vrat, da ne bomo otrdeli. Če se v vratu pojavijo krči, počivajmo, in na območje bolečine položimo grelno blazinico za boj proti zategnjenim mišicam. Lajšanje bolečin z zdravili brez recepta lahko zmanjša tudi bolečino in togost. Če bolečina traja več kot nekaj dni, se posvetujmo s svojim zdravnikom.Pisanje besedila, ko vozimo, je zelo nevarno, saj nas odvrne od dogajanja na cesti. Samo nekaj sekund nepazljivosti pripelje do nesreče. Nekatere države imajo zakone, ki prepovedujejo uporabo mobilnega telefona med vožnjo, druge države med vožnjo zahtevajo prostoročno uporabo mobilnih telefonov.Zmotno je mnenje, da je med vožnjo na varno govoriti po pametnem telefonu. Ni. Pogovor po telefonu med vožnjo vodi do nečesa, kar se imenuje kognitivna motnja. Ta vrsta raztresenosti nas odnese s ceste, zato moramo vedeti, čeprav morda uporabljate prostoročno napravo, ki omogoča glasovno klicanje in upravljanje, da naš um ni osredotočen na cesto. Ko med vožnjo govorimo po mobilnem telefonu, naše oči in možgani zaznajo, kaj nas obkroža, vendar svojega okolja v resnici ne vidimo. Pogovor po pametnem telefonu med vožnjo močno poveča tveganje za prometne nesreče. Če moramo med vožnjo telefonirati ali sprejeti telefonski klic, se ustavimo ob cesti.Krajša valovna dolžina modre svetlobe, ki jo oddajajo pametni telefoni, luči in računalniški, tablični in televizijski zasloni, povzroča škodljive učinke na zdravje. Izpostavljenost tej valovni dolžini moti dnevno - nočne ritme. Izpostavljenost modri svetlobi po sončnem zahodu moti spanje. Modra svetloba lahko prispeva k boleznim srca, debelosti, diabetesu in drugim zdravstvenim stanjem. V temi moramo zmanjšati izpostavljenost nepotrebni svetlobi, vključno z zasloni pametnih telefonov. Prav tako bomo bolje spali, če bomo podnevi veliko izpostavljeni naravni svetlobi.Hoja med pošiljanjem sporočil ali brskanjem po pametnem telefonu je nevarna. Morda se nam zdi, da je v redu, če med sprehajanjem zunaj na hitro sestavimo besedilo, toda v tem času lahko stopimo v prometno križišče, se spotaknemo in pademo, ali se v kaj zaletimo. Presenetljivo je, da se 52- odstotkov nesreč, ko ljudje hodijo in jih moti uporaba pametnega telefona, zgodi doma. Nesreče lahko vključujejo zlomljene kosti, poškodbe glave in mišične in poškodbe kit. Kadar moramo klicati, poslati besedilo ali govoriti na pametnem telefonu, je dobro, da takrat sedimo ali mirujemo.Nekatere ljudi skrbi, da je uporaba mobilnih telefonov povezana z možganskimi tumorji, možganskim rakom in drugimi vrstami tumorjev in raka. Dokazi iz epidemioloških študij ne kažejo povezave med uporabo pametnih telefonov in temi pogoji. Če imamo pomisleke glede ionizirajočega sevanja, ki ga oddajajo mobilni telefoni, omejimo čas njihove uporabe. Če bi radi zmanjšali izpostavljenost sevanju mobilnega telefona, se po telefonu pogovorimo v načinu zvočnika ali uporabimo slušalke.Študija Interphone je preučevala učinke uporabe mobilnega telefona na tveganje za možganski tumor. Pokazala je, da pri uporabi mobilnih telefonov ni bilo povečanega tveganja za nastanek dveh vrst tumorjev, glioma in meningioma. Študija je pokazala, da obstaja večje tveganje za gliom pri najvišji stopnji izpostavljenosti, vendar nekatere pristranskosti in napake v študiji pomenijo, da ni mogoče narediti vzročne razlage. Možne posledice nenehne dolgotrajne uporabe mobilnih telefonov na zdravje je treba še naprej raziskovati.Če smo še vedno zaskrbljeni zaradi sevanja, ki ga oddajajo pametni telefoni, med uporabo telefona uporabimo slušalke z mikrofonom ali slušalko. Izberimo mobilno napravo z nizko stopnjo SAR; SAR pomeni specifično stopnjo vpijanja. To je merilo hitrosti absorpcije sevanja med uporabo mobilnega telefona. Količina sevanja, ki ga telo absorbira iz mobilnih telefonov, ni odvisna le od ocene SAR. Brezžični telefoni (vključno z baznimi postajami), mikrovalovne pečice in stolpi za prenos signala so še drugi viri elektromagnetnega sevanja v našem okolju.Prekomerno pošiljanje sporočil na pametnem lahko povzroči poškodbo palca. To je stanje, ko se palec zatakne v upognjenem položaju in nato zaskoči ali poči, ko ga poskušamo poravnati. Stanje je posledica vnetja tetive v palcu. Vnetje zavira sposobnost tetive, da pri gibanju prosto drsi. Poleg togosti in je lahko prizadeti palec tudi zelo občutljiv. Če se nam to zgodi, odpočijmo si palec in močno zmanjšajmo pošiljanje sporočil, pa bo težava popustila.Prekomerna uporaba pametnih telefonov je lahko povezana s povečanimi simptomi artritisa palca. Stanje vključuje občutljivost in bolečino na dnu palca. Stiskanje telefona in pošiljanje sporočil s palcem lahko poslabša bolečino. Zdravila za artritis ni, toda počitek, zdravila proti bolečinam in nošenje opornice lahko pomagajo lajšati simptome. Čeprav obstaja veliko vrst artritisa, je najpogostejša vrsta artritisa, ki prizadene dno palca, degenerativni artritis, ko gre za obrabo. To je znano tudi kot artroza.Sindrom komolčnega prehoda je utesnitev ulnarnega živca v predelu komolca. Po ulnarnem živcu se prenašajo občutljivost za dotik iz mezinca in dela prstanca ter ukazi za krčenje malih mišic v dlani. Ob komolcu poteka za notranjim delom nadlaktnice, kjer leži tik pod kožo in ga lahko otipljemo. Pri tej težavi pride do otrplosti in mravljinčenja na zunanji strani rok, vključno z obročem in majhnimi prsti. Tudi podlaket in komolec sta lahko boleča. To stanje se lahko razvije, če se med pošiljanjem sporočil naslonimo na komolce ali upognemo komolce, medtem ko držimo telefon ob ušesu. Komolce zavarujemo in se izognemo bolečinam tako, da podlakti na trdi podlagi podložimo z nečim mehkejšim. Izogibajmo se dlje časa trajajočemu upogibanju komolcev. Če telefoniramo, so koristni pogosti odmori in redno premikanje in iztegovanje rok. Ponoči nosimo opornico, da držimo roke čim bolj ravne.Pametni telefoni lahko motijo ​​medicinske pripomočke, kot so srčni spodbujevalniki in vsadljivi defibrilatorji. Zaradi motenj lahko pride do okvare naprav. Mobilni telefoni lahko celo motijo ​​nekatere vrste slušnih pripomočkov. Če sumimo, da pametni telefoni motijo ​​delovanje katere koli vaše medicinske naprave, se posvetujmo z zdravnikom.. Slikovni testi, kot so MRI in CT, ter varnostni optični čitalniki, ki se uporabljajo na letališčih, prav tako lahko vplivajo tudi na medicinske pripomočke.Modra svetloba s kratko valovno dolžino, ki jo oddajajo pametni telefoni in druge vrste zaslonov, lahko povzroči učinke na zdravje, kot so napetost oči in bolečina. Ta vrsta svetlobe lahko celo poškoduje roženico in vid. Roženica je prozorna leča na sprednjem delu očesa. Če imamo težave z očmi, bolečino ali vidom, povezane z uporabo pametnega telefona, zmanjšajmo uporabo teh naprav. Enako velja za tablične računalnike, računalnike in televizorje. Če uporabljamo te naprave, si pogosto privoščimo odmore, da si spočijemo oči.Tudi zdravniki in drugi zdravstveni delavci niso imuni na motnje pametnega telefona. Dokazi študije kažejo, da imajo zdravniki več možnosti, da naredijo napake, ki negativno vplivajo na paciente, ko so na pametnih telefonih. Študija je še pokazala, da se možnost napak pri preverjanju simptomov in pravilnem zdravljenju poveča vsakokrat, ko pametni telefon prekine zdravnika med obiskom bolnika - in poveča se za vsaj 12- odstotkov. Prosite svojega zdravnika, da pusti telefon na miru, ko se dogovorite za pregled.Ljudje, ki jih pametni telefoni motijo, ko so z drugimi, zamudijo pomembne osebne interakcije in povezave. Verjeli ali ne, tudi prisotnost pametnega telefona, ko ljudje osebno komunicirajo, zmanjša bližino in zaupanje med ljudmi. Prav tako zmanjšuje sposobnost ljudi, da čutijo empatijo in razumevanje tistih, s katerimi so bili. Prisotnost pametnega telefona moti vezi in intimnost. Pustimo svoj pametni telefon pri miru, ko osebno komuniciramo z drugimi.