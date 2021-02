Peter Jeromel: Vsak turni smučar bi moral opraviti tečaj

Kaj za vas pomeni turno smučanje?

Prvi med našimi sogovorniki je, gorski vodnik IFMGA, oče in mož. Trenutno z družino živi v Velenju, sicer pa ga je mogoče najti po vsej Sloveniji in Evropi, kjer dela kot gorski vodnik ali raziskuje nove kraje z družino.Revija Polet in spletna stran Polet.si sta začela teoretično razlago turnega smučanja. Spodaj si preberite naš uvod. Do konca turnosmučarske sezone bo sledilo še veliko odličnih člankov, zato nam sledite in sodelujte na naši strani na facebooku.Osebno mi turno smučanje pomeni eno najlepših dejavnosti v gorskem okolju, hkrati pa poleg športnega plezanja predstavlja največji delež mojega poklicnega dela. Zima, sneg in gore so mi že od malega blizu in na turnih smučeh se vedno znova počutim kot razposajen otrok, ki raziskuje, kaj je za bližnjim snežnim vogalom.Rekel bi, da so najpomembnejši del turnosmučarske vezi, ki nam omogočajo tudi vzpenjanje, ne samo smučanje po pobočju navzdol. Najljubši del pa so seveda smuči, saj s svojo širino, obliko in vizualno podobo najbolj izstopajo od vse opreme. Je pa pri turnem smučanju pravzaprav potrebno, da brezhibno deluje vsak posamezen kos, saj nam le tako kot celota omogočijo hiter in lagoden vzpon ter varno smučanje nazaj v dolino.V zadnjih letih največ smučam in delam v Nemčiji, na Bavarskem v regiji Allgaü, ki nudi res nore terene za vse vrste turne smučarije – od enostavnih hitrih tur blizu večjih smučarskih središč do celodnevnih ali celo večdnevnih zahtevnih tur v visokogorju z božanskimi razgledi. Ko pa se spet pojavi priložnost, pa bi se rad vrnil na Norveške Lofote, ki z mešanico otokov, morja in do 1500 metrov visokimi prepadnimi vrhovi navdušijo še tako zahtevnega smučarja.Vsekakor naj začnejo postopoma, se počasi navadijo na vzpenjanje z dodatno težo na nogah, spoznajo svojo opremo in se naučijo smučati zunaj urejenih smučišč. Ture blizu smučišč ali nižji, gozdnati vrhovi so primerni za začetno seznanjanje s turnim smučanjem. Pred obiskom resnih hribov pa vsekakor udeležba na kakšni plazovni delavnici, tečaju turnega smučanja ali daljša tura v spremstvu gorskega vodnika, kjer se bodo naučili osnov pravilne tehnike vzpenjanja, smučanja in tudi osnovnih elementov snežne varnosti ter uporabe lavinskega trojčka, kajti z resnimi hribi ni heca. Vsak turni smučar bi moral opraviti tečaj.Najlažje me dobijo na polet@delo.si ali na družbenih omrežjih:Peter Jeromel Mountain Guide (facebook) ali peterjeromel_mountainguide (instagram)