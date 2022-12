Ko me je urednik povabil, naj napišem nekaj vrstic v slovo reviji Polet, sem osupnil. Zakaj bo nehala izhajati ne samo najpomembnejša, ampak tudi kultna športna publikacija, ki prihaja med bralce že več kot 20 let in je s svojimi vsebinami pospešila razvoj rekreativnega športa v Sloveniji?

Vsi tekači vemo, da ima za razvoj vztrajnostnega športa Polet zgodovinske zasluge. Sam sem glede na svojo predanost teku pozorno spremljal predvsem članke in prispevke, posvečene temu športu, pa tudi kolesarjenju in smučarskemu teku, in lahko rečem, da so me zanimive Poletove informacije in tehtne analize vedno navdušile. Izredno koristni so bili članki, povezani z zdravjem tekačev in športnikov nasploh; izrezoval sem jih in shranil v posebni mapici, ker so še danes aktualni.

Polet je s svojim prizadevanjem iniciiral in podprl razmah novih tekaških prireditev v Sloveniji, ki so po letu 2002 rasle kot gobe po dežju. Zlasti skrbno je spremljal Ljubljanski maraton, za kar sem uredniku še posebej hvaležen. Z njegovo pomočjo je ta tekaški dogodek rasel iz leta v leto in postal največja športnorekreativna prireditev v Sloveniji. Česar sami organizatorji nismo zmogli ali znali ponuditi tekačem, je naredil Polet.

Njegovi stalni avtorji z urednikom na čelu so poskrbeli za strokovno in sprotno posredovanje znanja, nasvetov in priporočil, ki so jih tekači še kako potrebovali. To je ekipi Poleta uspevalo tudi zato, ker so bili sami predani tekači in nazorsko zavezani športu ter so svoje nasvete redno na lastni koži preizkušali v praksi.

Zelo lahko je ugasniti uspešen projekt, zelo težko pa ga je ponovno vzpostaviti. Upam, da se bo našla družba zanesenjakov, ki bo nadaljevala idejo Poleta, nekje drugje ali na drugačni platformi. Kajti Polet ni pripadal samo Delu, pripadal je vsem nam, ki imamo radi šport.

Hvala, Polet!

***

Andrej Razdrih, oče Ljubljanskega maratona