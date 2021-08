Kalorični kralj: Masunek

Za masunek za 2 osebi boste potrebovali:

Poletov recept: Masovnik ali masunek. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava masunka:

Če ste mnenja, da preden se poženete v hrib ali na kolo, potrebujete močan beljakovinsko maščoben in kaloričen jutranji obrok, potem berete pravi recept za vas.Tokrat govorimo o tradicionalni, nekaterim bolj, drugim manj ali celo nepoznani slovenski jedi. Gre za zelo preprost in kaloričen obrok. Če ste med tistimi, ki neutrudno preštevate kalorije, recepta raje ne berite. Če pa ste mnenja, da preden se poženete v hrib ali na kolo, potrebujete močan beljakovinsko maščoben in kaloričen jutranji obrok, potem je to pravi recept za vas.Masovnik je kot jed v naši družini poznana in priljubljena že od nekdaj.Moji prelepi spomini na njo segajo daleč nazaj v otroštvo, ko smo z družino in prijatelji preživljali poletne in jesenske vikende pod Kofcami v pravljični hišici (vsaj takšen je moj spomin nanjo). Masovnik iz domače kisle smetane je bila skoraj obvezna in pogosta večerja, včasih pa tudi zajtrk, preden smo se zapodili v hribe.Še dandanes ga najdete na jedilnikih nekaterih gorskih koč in postojank.Olivno olje2 jajci450 g kisle smetane1 dl sladke smetane2 žlici koruzne mokeSol, poperV ponvi segrejemo malo olja. Dodamo kislo in sladko smetano (lahko pa tudi samo kislo), jajca in moko. Vse skupaj premešamo, nato kuhamo in nenehno mešamo tako dolgo, da se prične maščoba iz smetane ločevati. Po okusu še začinimo s soljo in poprom. Jed je pripravljena po približno 30 minutah. K njej se priležeta kruh in šalica domače žitne kave.Naj vam tekne!