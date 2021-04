Tanjin gorski ričet

Poletov recept: Ričet. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava ričeta:

Vsem verjetno dobro poznana jed, nekaterim bolj pri srcu drugim pa manj ali pa sploh ne. Če ste ljubitelj zdravih enolončnic, kjer je v enem loncu zajeta celotna kolekcija potrebovanih živil za delovanje našega ustroja (beljakovine, ogljikovi hidrati, zelenjava in maščobe) je jed naravnost idealna.V resnici gre tudi za slovensko narodno jed, ki se kuha običajno v hladnih dneh, ko nas prijetno ogreje s svojo toploto. Pogosto je tradicionalno na jedilnikih ravno v pustnih dneh, točneje na debeli četrtek pred pustno soboto. Ričet je tudi velikokrat servirana jed v gorskih kočah in postojankah, kjer se še posebej prileže po naporni hoji v hrib. Menda pa je veljal tudi za hrano zapornikov.Med glavnimi sestavinami ričeta je ješprenj oziroma ječmen, ki v pravzaprav sodi med eno najbolj zdravih in hranljivih žitaric. Je starodavno žito, ki so ga pridelovali že stari Egipčani in je tudi med manj zahtevnimi in odpornimi žiti za pridelavo. Vsebuje ogromno vitaminov in mineralov (kalcij, železo, magnezij, vitamin C…), antioksidante, encime, klorofil, fitohormone z estrogenskim učinkom … Ureja prebavo, krepi imunski sistem, varuje pred srčno žilnimi obolenji, pri ženskah lajša simptome mene, pomaga pri obolenjih s kožo in še veliko drugega.Na videz morda ne tako privlačna jed, sama je v mladih letih nisem hotela niti dotakniti, je lahko resnično okusna jed, če ji vdahnete nekaj svojega in domišljije ob kuhanju.Moj ričet za 4 – 6 oseb pa potrebuje vse tole:olje1 srednje velika čebula1 por2 stroka česna3 korenjeKošček zelenePeteršiljSol, poper1 žlica moke150 g graha250 g paradižnikove mezgeŽlička sladke paprikeLovorov list1 pločevinka fižola150 g namočenega in skuhanega ješprenja200 g cvetače1-2 krompirja400 g prekajenega svinjskega vratu ali druge svinjineJešprenj namočimo in skuhamo v vreli vodi, 20 minut. V velikem loncu na vročem olju prepražimo por in čebulo. Dodamo moko, še malo pražimo in dodamo sesekljano očiščeno korenje, česen, zeleno, grah, paradižnikovo mezgo in papriko. Zalijemo z vodo in vanjo dodamo še na kocke narezan krompir, lovor, cvetačo, fižol, ješprenj in peteršilj. Solimo in popramo po okusu. Kuhamo še dobre pol ure, nazadnje pa dodamo še meso in ga kuhamo po potrebi, da se zmehča. Ko dobimo dokaj gosto juho, je jed gotova.