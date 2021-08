Poljubi brez okusa. Srečanja z asfaltom

Čiščenje ran

Če je bil padec hujši, vas bodo še nekaj dni spremljale tudi bolečine. Zato zaužijte kakšno protibolečinsko tableto, ki ima po možnosti tudi protivnetni učinek. FOTO: Shuttterstock

Pri hujših padcih so seveda možni tudi zlomi, pri kolesarskem padcu najpogosteje utrpi ključnica, čelada pa ob tem na srečo zavaruje glavo. Če sumite, da je zlom, morate seveda počakati na medicinsko pomoč, drugače pa se lahko precej dobro oskrbite tudi same doma. Pa poglejmo, kako lahko hitro in učinkovito same poskrbite za rane in pospešite njihovo celjenje.Se vam zdi, da o tem pišemo prepozno? Ni povsem tako, sezona traja dolgo, padci pa so, če lahko tako rečeno, vedno na voljo.Po padcu morate čim prej očistiti rano, sprati »cesto« in vso cestno umazanijo, da se rana ne bi okužila. Običajno je dovolj že, da rano spirate z milnico med tuširanjem, če vas skrbi, da to ni dovolj, jo lahko sperete takoj po padcu tudi s fiziološko raztopino. Kako ravnati z rano po tem, ko je očiščena, pa so mnenja deljena.Eni zagovarjajo, da je rano najbolje pustiti odprto, da se suši in celi na zraku. Druga možnost pa je, da jo potem, ko ni več popolnoma odprta, namažete s kakšno kremo, ki pospešuje celjenje (npr. bepanten), in jo zavarujete s sterilno gazo. Če podelim z vami svojo izkušnjo, sama sem ponavadi kombinirala obe možnosti, saj je medicinsko osebje svetovalo tako eno kot tudi drugo možnost. Ko je rana zaceljena, je dobro poskrbeti za vlaženje in prožnost na novo zrasle kože, da omilite brazgotinjenje. Za to vam ni treba kupovati najdražjih krem, ki naj bi preprečevale brazgotinjenje, kožo bo odlično oskrbelo tudi kokosovo ali olivno olje.Če rane dobro ali pravočasno ne očistite, se bo vaše telo odzvalo s povišano telesno temperaturo. Takrat morate takoj k zdravniku, saj je to žal znak, da se je pojavila okužba.V naslednjem koraku se lotite bolečih predelov. Bolečina po padcu namreč nakazuje znake otekanja, in da bi jih omilili, je na boleče predele priporočljivo polagati ledene obkladke. Priporočljivo je desetminutno hlajenje vsako uro, dovolj pa bo tudi vsaj nekajkrat na dan.Če je bil padec hujši, vas bodo še nekaj dni spremljale tudi bolečine. Zato zaužijte kakšno protibolečinsko tableto, ki ima po možnosti tudi protivnetni učinek.Spanje je najboljše zdravilo za obnavljanje telesa in celjenje ran, zato je zelo pomembno, da poskrbite za čimboljši spanec. Ker je z ranami in bolečinami to včasih težko uresničljivo, je tudi za najbolj »trpežne« priporočljiva protibolečinska terapija, omenjena v prejšnjem odstavku.Dnevi po padcu so lahko precej neprijetni. Na eni strani so tukaj bolečine, ki nam ne dajo miru, na drugi strani pa je strah, ki nam ga je srečanje z asfaltom zapečatilo v glavi. Za premagovanje obojega je najbolje, da čim prej spet sedete na kolo, to seveda naj ne bo trening, ampak le lahkotno kolesarjenje na kavo in nazaj. Gibanje bo namreč pospešilo pretok krvi in tako oskrbelo poškodovane dele s kisikom in drugimi pomembnimi elementi, ki skrbijo za celjenje, hkrati pa boste razmigale od padca otrdele sklepe, vezi in mišice. Vaša glava pa se bo otresla strahu, tako da boste zaceljene z veseljem spet sedle na svoj dvokolesnik. Če bo kolo še na servisu, pojdite vsaj na sprehod ali krajši pohod.Hujši kot je bil padec, večji stres je doživelo vaše telo. Zato dovolite telesu, da se spet postavi »na noge«, in upoštevajte klišejski recept, da čas zaceli vse rane. Vsako pretiravanje lahko namreč vaše stanje poslabša in podaljša proces celjenja, lahko pa pridelate še kakšno dodatno poškodbo. Naj bodo treningi lahkotni, s kavico tukaj in kavico tam. Poslušajte svoje telo, ki vam bo samo sporočilo, kdaj bo spet pripravljeno za kakšen resnejši kolesarski podvig.Potem ko vsaj za silo poskrbite zase, je čas, da poskrbite še za dvokolesnik. Po padcu morate nujno pregledati, v kakšnem stanju je kolo, preden se spet peljete z njim. Pozorne bodite predvsem, da okvir kolesa ne bi bil zvit ali kakor koli drugače poškodovan. Če niste prepričane, da je vse v redu, peljite raje kolo na hitri pregled na servis.