Pridite na Malčkov tek

Prihajajoča majska sobota bo združila otroke in mlade družine, ki rade tečejo ter se gibajo v naravi, saj bo ekipa Malčkovega športa na Ravnah na Koroškem organizirala že 13. Malčkov tek.

V športnem parku DTK se bodo se bodo malčki lahko preizkusili v teku, kjer bodo premagovali razdalji 250 in 500 metrov. Brezplačni rekreativni dogodek, ki spodbuja najmlajše h gibanju in aktivnemu preživljanju prostega časa, se bo pričel ob 11. uri, športno dogajanje pa bodo dopolnjevale ustvarjalne in kreativne delavnice ter napihljiva igrala.

Malčkov tek, ki bo letos potekal že trinajsto leto zapored, bo po dveh letih prilagojene izvedbe potekal ponovno kot množična družinska športno-rekreativna prireditev. Dogodek se bo izvedel v športnem parku DTK, ki domiselno združuje rekreativne, igralne in zelene površine, ki skupaj ponujajo odličen doživetveni prostor za družinske aktivnosti.

Malčkovega teka se že tradicionalno udeleži več kot 400 mladih tekačev med 3. in 10 letom starosti, ki se bodo tudi letos ob 11. uri preizkusili v teku na 250 in 500 metrov, nato pa sproščeno dogajanje nadaljevali spremljevalnem programu.

Otroci se bodo po teku lahko udeležili različnih kreativnih in tematskih delavnic, prav tako bodo lahko uživali na napihljivih igralih. Dogodek je kot soorganizator podprla občina Ravne na Koroškem, skupaj z njenim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti.

Udeležba na teku bo za vse nadobudneže brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je obvezna predhodna prijava na tek na spletni strani www.malckovsport.si, ki je možna še do četrtka, 19. maja. Vsi mladi tekači bodo na teku prejeli darilce sponzorjev dogodka, prijavljeni do 30. aprila pa so prejeli tudi uradno majčko Malčkovega teka.

13. Malčkov tek. FOTO: Malčkov tek

O Malčkovem športu:

Malčkov šport predstavlja otroške programe, katerih glavni cilji so usmerjeni v vsestranski razvoj otrok, igro, učenje, zabavo in animacijo. Poslanstvo njihovih programov je usmerjeno v spodbujanje gibanja in aktivnega preživljanja prostega časa najmlajših, kot tudi vzgoja otrok v duhu vrednot, povezanimi z aktivnim življenjskim slogom.

Malčkov tek organizira ekipa, ki ima večletne izkušnje z delom z otroki in organizacijo športno-rekreativnih dogodkov. Na Koroškem, Primorskem in Štajerskem izvajajo različne športno-rekreativne programe pod imenom Malčkov šport. Vsako šolsko leto pri njih telovadi več kot 250 otrok, organizirajo pa tudi različne tečaje in otroške animacije.