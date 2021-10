Primer vadbe: Raztegujemo se z elastiko

Ni nam treba premišljevati, kje naj najdemo lesena telovadna orodja ali fitnes na prostem, da bi naredili še kakšno krepilno vajo. Ja, zdaj že vemo, da ni vse samo v teku, kolesarjenju, plavanju … Kaj lažjega kot vzeti s seboj preprost elastični trak. Pa še zavežemo ga lahko okoli pasu, da nas med tekom ne ovira. Poiščemo drevo, klop ali ograjo, kamor lahko vpnemo elastiko, in imamo vse potrebno za vadbo. Če pa do tja pritečemo, še toliko bolje!

Kakšen elastičen trak je primeren? Na trgu najdemo različne vrst elastičnih trakov, take z ročaji ali brez, različne raztegljivosti (različnih barv) itd. Vsak je dober, če lahko z njim naredimo priporočeno število ponovitev vaje (torej ustvarja ravno pravi odpor). Vadba z elastičnim trakom je varna in poceni, poleg tega je trak priročen za transport in shranjevanje. Ker tudi pri naših vsakdanjih obremenitvah manj vključujemo mišice rok in ramen (pa še zaradi sedenja imamo oslabljene mišice zgornjega dela hrbta), je elastični trak zelo koristen pripomoček. Za vsakega. Torej, redno izvajanje vaj, pri katerih elastiko povlečemo (aktiviramo mišice ob lopatici), lahko prežene tudi bolečino v predelu hrbtenice.

Pa se pojdimo raztegovat! V nadaljevanju predstavljamo vadbo, v okviru katere poteka glavni del z elastičnim trakom v naravi.

