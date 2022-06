Primož Roglič je poslal povsem drugačno sporočilo

Sporočilo tekmecem, s katerimi se bo Primož Roglič moral pomeriti na letošnjem Touru, je jasno; prihajam v najboljši formi, in to z drugačno taktiko.

Športni direktorji iz moštva Jumbo Visma imajo trenutno najmočnejše kolesarsko moštvo na svetu. Dominacija, ki so jo uprizorili na pravkar končani dirki po pokrajini Dofineji v Franciji, je naravnost zastrašujoča. Imajo asa v rokavu za prav vse možne različice kolesarske taktike, pa še niso bili v najboljši sestavi na tej osemdnevni dirki. Kako bo moštvo sestavljeno na Touru, še ne vemo.

A različic imajo veliko in vsaka je lahko boljša in boljša. Vsekakor bo Primož Roglič prva violina tudi na letošnji francoski pentlji, ki se bo začela 1. julija v Københavnu na Danskem.

Jumbo Visma ni samo Roglič

Start dirke po Franciji je na Danskem, Rogličev sotrpin Jonas Vingegaard je Danec, torej bodo vse oči uprte vanj. Spomnimo se, da je bil na lanskem Touru prav Jonas najtrši oreh Tadeju Pogačarju. Letos pa, ni treba biti strokovnjak s tega področja, je še napredoval. Dirka po Dafineji je bila težko pričakovana, saj nismo vedeli, kako bo deloval duet Roglič-Vingegaard. Vedeli smo, ampak nismo čisto verjeli, da je Roglič še vedno prvi jumbovec, ko gre za vprašanje najpomembnejših dirk. Osemdnevna dirka po Dafineji je jasno pokazala, da niso zavajali. Vingegaard je bil glavni Rogličev pomagač na klancih, na vseh drugih terenih so bili zadolženi drugi. Roglič je Dančevo delo nagradil tako, da mu je prepustil zmago na zadnji etapi, na kateri so jumbovci poslali za vse tekmece grozovito sporočilo: Prihajava dva!

Roglič je dirkal drugače, kot smo vajeni

Primoža Rogliča bi se kmalu prejel vzdevek kanibal. Podedoval bi ga po velikem, nejvečjem Eddyju Merckxu. Njegova lakota po zmagah je neizmerna, zato je nekajkrat plačal visok davek. Vsi smo mu očitali, da je nepreračunljiv zmagovalec, ki hoče zmagati na vsaki dirki ali etapi, na kateri starta. Za publiko je to odlična lastnost, za končno zmagoslavje, pa ne vedno. Biti pod tako napetostjo vso sezono je prevelik odmerek za največjo dirko v sezoni za Tour. Vendar na osemdnevni dirki po Dofineji smo videli drugačnega Primoža Rogliča. Prvič je stopil na žogo v pravem trenutku, tekmecem prepustil čelo kolone in tudi drobtinice v obliki etapnih zmag. Vse za končni uspeh, zadnji žebelj v krsto tistih, ki so zavohali Roglovo slabost. Navidezno slabost ali taktično slabost? Slabosti pa ni bilo od nikoder in na koncu so jumbovci slavili dvojno zmago.

Roglič je bil na ključnih etapah vseskozi v ospredju, vendar jumbovska osa ni pikala vsevprek. Na edinem kronometru, ki je bil dolg 31 kilometrov, in to ne po naključju, pa je dokazal, da je še vedno med najhitrejšimi na svetu. Na Touru bo uvodni kronometer na prvi etapi dolg 13 kilometrov, drugi, v predzadnji etapi, pa kar 40 kilometrov! Da, spet bo predzadnja etapa s kronometrom odločila marsikaj ali vse.

Roglič je dokazal, da je na klancih nezlomljiv. Na nobenem spustu ni imel težav, vse konkurenčne ekipe preprosto niso našle orožja, kako odgovoriti na zmagoslavni pohod Jumbo Visme z Rogličem na čelu.

Dvojec iz Jumbo Visme bo morda edina grožnja Tadeju Pogačarju na Touru. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Zmagovalec po Dafineji je najresnejši kandidat za zmago na Touru

Zgodovina kaže, da ta trditev res drži. No, v zadnjem obdobju se ni obneslo, ampak letos je zmagal Roglič. Čakamo še na razplet dirke po Švici, ki je drugo najboljše ogledalo pripravljenosti največjih favoritov za prihajajoči Tour. Ampak Tadeja Pogačarja niso videli ne na Dofineji, niti ga ne bomo v Švici, ampak na domačih cestah, na dirki po Sloveniji, ki se začne to sredo v Novi Gorici.

Da, Tadej Pogačar je še vedno prvi favorit, vendar če ne bo na domačem touru prikazal izjemne forme, bo na papirju zdrsnil vsaj na tretje mesto za Rogličem in Vingegaardom. Kdo drug se sploh še lahko vmeša v boj za rumeno majico na Touru? Počakajmo na konec dirke po Švici, vendar po prikazanem na pravkar končanem kriteriju po Dofineji, nihče. Roglič in Pogačar, Slovenca, sta edina favorita oziroma dva, ki močno izstopata, potem pa je kar dolga praznina med njima in Vingegaardom.