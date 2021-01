Privajanje na tekaške smuči

Tek na smučeh je morda sprva videti nekoliko zahteven, a v resnici ni, le novega ravnotežja, ki je nujno za hojo in tek na smučeh, se je treba navaditi. Več časa boste namenili obvladovanju ravnotežja, bolj preprost in nezahteven bo kasneje tek na smučeh. Sproščena, športna drža je ključ.Tako kot tale naš zdajšnji čas na planetu tudi vsak šport zahteva svojo držo, vedno iščemo stabilnost telesa, saj je ta pogoj za varno vadbo. In kakšna je sproščena športna drža pri teku na smučeh? Vadimo jo lahko kar na suhem. Predvsem je dobra športna drža takrat, ko bi nas kdo poskušal z rahlim potiskom spraviti iz ravnotežja, a mu to ne bi uspelo.– Stojimo pokončno, vendar sproščeno, z nogami v širini ramen.– Nežno upognimo gležnje in kolena in stojimo tako, da so boki nad stopali. Nikakor ne visimo nazaj, na pete!– Roke naj bodo rahlo iztegnjene pred nami.– S trupom se rahlo spustimo in dvignemo, ne da bi podrli ravnotežje, gor in dol, s poudarkom na občutku pritiska na tla z blazinicama, spredaj na podplatu.Pri klasičnem načinu teka je zelo pomembno, da smo sposobni držati tudi ravnotežje ne eni nogi. Zakaj? Zato ker je skoraj vsa skrivnost klasičnega smučarskega teka v prenašanju teže z nogo na nogo, z ene smučke na drugo, in ohranjanju ravnotežja, ko to počnemo.– Postavimo se v sproščeno športno držo, kot smo jo opisali.– Težo telesa prestavimo na eno nogo tako, da z nasprotnim stopalom nežno zamahnemo nazaj in z drugo roko naprej, oboje zato, da ohranimo ravnotežje.– Potem pride najpomembnejše: nožni prsti, koleno in kolk noge, na kateri stojimo, morajo biti poravnani tako, da ne izgubimo ravnotežja.– Nato prestavimo težo na drugo nogo, pri tem pa ohranjajmo držo in ravnotežje na enak način, kot ko smo stali na prvi nogi.– Vajo nekajkrat ponovimo na obeh straneh. Mimogrede: ta vaja je hkrati izjemna za splošno ravnotežje, za mišice nog in sredice. Le aktivirati jih moramo!