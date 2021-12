Razpokane ustnice nam lahko pokvarijo zimske užitke

Vaše ustnice so suhe, razpokane in občutljive. Najbrž so tudi boleče in malce srbijo. Izsuši jih lahko suho in mrzlo zimsko vreme, močno sonce, alergične reakcije, povišana telesna temperatura ali pa le prepogosto oblizovanje.

Trenutno nas najbolj motijo med smučanjem, da ne govorimo o teku na smučeh, ko je pulz na vrhuncu. Pokukali smo v zdravilno knjigo naše babice in nekatere trgovine z alpinistično, pohodno, turno smučarsko opremo.

Seveda, najprej moramo poskrbeti za zaščito ustnic, da do težav sploh ne pride. Povsem naravno sredstvo za zaščito naših ustnic je čebelji vosek. Vsebujejo ga številni izdelki za nego ustnic v stiku, ki jih najdete v že skoraj vseh trgovinah z živili, drogerijah in lekarnah pa sploh.

Nekateri prisegajo na kakavovo maslo, ki je učinkovito tudi pri razpokanih dlaneh. Priporočeno domače zdravilo sta tudi olivno ali rastlinsko olje, ki lahko učinkovito zmehčata in navlažite razpokane ustnice. Pri roki imejte kapsulo vitamina E, predrite jo in olje nanesite na ustnice. Vazelin je že staro, a učinkovito sredstvo. Na etiketi neke ameriške kreme za nego razpokanih kravjih vimen je zapisano, da je namenjena kravam, vendar ima veliko uporabnikov le dve nogi. Med kolesarji je taka krema zelo priljubljena tudi kot sredstvo v boju proti odrgninam, ki jih lahko staknemo na zadnjici med kolesarjenjem. S to kremo namažemo hlačni vložek in kolesarjenje bo čisto drugačen užitek.

Poskrbite za vlažne ustnice

Če imate stalne težave z razpokanimi ustnicami, popijte osem 250 ml kozarcev vode na dan, lahko tudi več. S tem ne boste preprečili izsuševanja ustnic, vendar se stanje ne bo več slabšalo, kar je tudi zelo pomembno.

Moč preventive - pogledali smo kaj piše na zaščiti za ustnice, ki je priljubljena med vrhunskimi alpinisti

Zdravilno in hranilno mazilo za ustnice in manjše poškodbe kože, je 100-odstotna naravna in bogata zaščita ter hranilo za kožo, z antibakterijskim, antiseptičnim in regeneracijskim delovanjem. Uporabljamo jih za dnevno nego, aktivno zaščito ter kot pripomoček za hitro in učinkovito odpravljanje odrgnin, ureznin, opeklin, izpuščajev, pikov, žuljev, obrabljene in razpokane kože ...

Namenjene je ljudem, ki se gibljejo v ekstremnih okoljih, si pri svojih aktivnostih velikokrat poškodujejo kožo, ali imajo kronične težave z njo. Po vsem svetu jih uporabljajo plezalci, alpinisti, surferji, kajakaši, kolesarji, smučarji, pohodniki, tekači ..., pa tudi vrtnarji, pomivalci posode, gospodinje ... ter mnogi, ki imajo svojo kožo preprosto radi.

Sestavine: nepredelan meden vosek, nepredelano pšenično olje, olje marelične peške, olje grozdnih pešk, tocopherol (vitamin E) in zaščiten izbor eteričnih olj z antibakterijskim, antiseptičnim, regenerativnim in terapevtskim učinkom. Dodan mentol, ki kožo še dodatno osveži. Torej stopite do prve prodajalne z alpinistično opremo in zagotovo imajo dobro zalogo tega nujno potrebnega mazila.

Če imate občutek ali ste prepričani, da vam ustnice pokajo doma, v prostoru, v službi, potem je vzrok presuh zrak. Omislite si vlažilec zraka, dobite ga v vseh prodajalnah s tehničnim blagom. Izogibajte se uporabi sredstev, ki vsebujejo fenol ali kamfor. Antiseptiki lahko močno osušijo ustnice. Jejte več živil, ki vsebujejo veliko vitaminov B, na primer mesa, rib, polnozrnatih izdelkov, orehov in listnate zelenjave. Ne oblizujte si ustnic. Slina sicer za kratek čas res zaščiti ustnice s plastjo vlage, vendar zelo hitro izhlapi in stanje le še poslabša. Poleg tega vsebuje še prebavne encime, ki izsušijo tkiva.

Sredstvo za zaščito ustnic za otroke ne sme imeti okusa, ker otroci radi ližejo okusno sredstvo z ustnic, kar stanje le še poslabša.

Ni treba k zdravniku, razen če ...

Navadno pri razpokanih ustnicah zadostuje že malce pozornosti in skrbna nega. Če pa se stanje ne izboljša po dveh ali treh tednih, obiščite zdravnika. Če imate pogosto razpokane ustnice, se posvetujte z zdravnikom; mogoče imate glivično okužbo, ki jo imenujemo ustni oprh. Alergična preobčutljivost za sestavine v zobnih pastah, ličilih za ustnice ali sredstvih za nego ustnic je včasih prav tako razlog za izsušenost ustnic. Občasno lahko pri dolgotrajno rdečih, suhih in z luskami pokritih ustnicah zdravnik posumi tudi na kakšno predrakavo stanje.