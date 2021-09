Recept za domačo paeljo

Poletov recept: Paelja. FOTO: Tanja Drinovec

Za približno 4 osebe potrebujemo:

Priprava paelje:

Tokrat so bomo na našem kulinaričnem zemljevidu ustavili v Španiji kjer je eden naših kolesarskih kraljev zopet osvojil Vuelto. Omislili si bomo tradicionalno jed, ki točneje izhaja iz Valencije, tamkajšnji prebivalci so na njo zelo ponosni.Kot nas večina ve gre za jed iz riža zelenjave, morskih sadežev in piščanca. Načinov izdelave in surovin paelje je približno toliko kolikor je loncev, ki to jed kuhajo pa vendar ima nekakšen osnovni skupni imenovalec. Pravzaprav pa je to jed, ki nam omogoča, da tudi dobro počistimo hladilnik.Za športnike bo paelja zelo uporabna jed iz riža, piščanca, morskih plodov in zelenjave. Prav odličen in kakovosten obrok, ki nam lahko pride zelo prav pri naših treningih in zdravih polnovrednih obrokih.Olivno olje1 čebulo1 strok česnaVečja skodelica graha (lahko zamrznjenega)Pol kg škampovPol kg piščančjega filejaPribližno pol kg srednje zrnatega riža1,5 dl belega vinaNekaj rezin pršuta ali slanineRdeča paprikaŠčepec sladke mlete paprikeNekaj češnjevih paradižnikovŠopek peteršiljaPoper, solŽafranovi lističiParmezanŠkampe olupimo in lupin ne zavržemo, temveč lupine uporabimo za pripravo fonda, ki ga bomo uporabili za zalivanje paelje. Lupine dobro prepražimo na vročem olju. Nato jih zalijemo z vodo v katero damo korenje, česen in čebulo. Vse skupaj kuhamo dobro uro da dobimo nekakšen koncentrat, ki ga nato še malo zalijemo z vodo in s tem dobimo tekočino za zalivanje naše paelle namesto vode.V večjem loncu segrejemo olje in na njem prepražimo sesekljano čebulo, slanino, na kocke narezano papriko in grah. Ko je vse to prepraženo dodamo še na kocke narezanega piščanca. Še malo pražimo in dodamo še riž. Nadaljujemo s praženjem in čez nekaj minut počasi pričnemo z zalivanjem paelje. Dodamo še vino, žafran, mleto papriko, česen, paradižnik in peteršilj. Vse skupaj kuhamo dokler se riž ne zmehča. Nazadnje dodamo še škampe in še malo kuhamo in zalivamo po potrebi, da riža ne zažgemo. Solimo, popramo. Ko je jed gotova malo počakamo, da se okusi prepojijo.Pri serviranju po želji potresemo s parmezanom.