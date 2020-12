Sadna kupa za zajtrk

Poletov recept: sadna kupa. FOTO: Tanja Drinovec

Potrebujemo:

Sadno kupo si bomo omislili recimo za dopoldansko malico ali pa kar zajtrk z veliko sladkorji, ki si ga v dopoldanskem času mirno lahko privoščimo, ker bomo vnesene kalorije tekom dneva še porabili. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava:

Ali še bolj natančno, nivo naših telesnih sladkorjev se spusti in takrat nas lahko popade strašna želja po sladkem.Za prvo pomoč si bomo tokrat omislili precej preprosto in malo nostalgično sladkost. Vsi, ki ste malo izkušenejši letnik se zagotovo dobro spominjate kultnih sadnih kup, ki so jih svojih dni postregli skoraj v vsaki pomembnejši gostilni in restavraciji. Dežniček ali svetleči resasti okrasek na leseni palčki zapičen v njej nikakor ni smel manjkati.Pri nas doma je bila sadna kupa skorajda stalnica nedeljskih kosil. Sicer zmotno smo jo postregli po malo boljšem kosilu. Današnje nutricionistične doktrine nam prepovedujejo zauživanje sadja po jedi, kajti le to s svojo fermentacijo v našem prebavnem traktu povzroča nevšečnosti.Torej si bomo sadno kupo omislili recimo za dopoldansko malico ali pa kar zajtrk z veliko sladkorji, ki si ga v dopoldanskem času mirno lahko privoščimo, ker bomo vnesene kalorije tekom dneva še porabili.Naša sadna kupa bo malce popravljena in obogatena z žitno/oreščkasto granolo, ki smo jo v naši rubriki že pripravljali. Tako bo solata bogat zalogaj vitaminov, mineralov, balastnih snovi in zdravih maščob, ki se skrivajo v oreščkih.Granola:Nekaj pesti kosmičevSemena po želji(bučna, lanena, sezam…)Oreščki (orehi, arašidi, lešniki, mandlji..)Suho sadje(datlji, rozine, brusnice)Nekaj žlic kokosovega oljaMedCimet, kakavSadje za sadno kupo po želji:BananaPomaranča, mandarinaGozdičevjeGrozdjeAnanasJabolkoSmetana za stepanje po željiNajprej pripravimo granolo. V ponvi segrejemo kokosovo olje in med, dodamo cimet in kakav. V skledi zmešamo kosmiče, sesekljane oreščke in suho sadje po želji. Vse to prelijemo s stopljenim oljem in medom. Premešamo in zmes razporedimo po pekaču, prekritim s peki papirjem. Granolo pečemo pri 180 stopinj približno pol ure.Vse sveže sadje očistimo in drobno narežemo. V skledi vse dobro premešamo. Če nimamo vsega sadja svežega pri roki, si lahko pomagamo tudi s kakšnim sadnim kompotom. Granolo ohladimo, nato pa sadje in granolo izmenično naložimo v kozarce. Po želji sadno kupo ojačamo s stepeno sladko smetano.