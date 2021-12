Smučarsko tekaška Slovenija

Kako zelo dolga in bogata je zgodovina smučanja v slovenskem prostoru pove znameniti bloški smučar, ki ga je v svojem delu Slava vojvodine Kranjske leta 1689 opisoval Janez Vajkard Valvasor. Starodobni smučar je znak (simbol) osrednje smučarske organizacije – Smučarske zveze Slovenije, prepoznaven pa je tudi na svetovnem smučarskem zemljevidu. Za Slovence pomeni pomembno kulturno vrednoto in izročilo, ki ga ljubitelji zime, snega in drsenja na smučeh s spoštovanjem negujemo, saj nam naravne, geografske in klimatske značilnosti vsako zimo omogočajo uživanje na (tekaških) smučeh.

Rekreativni tek na smučeh je v Sloveniji največji razmah doživel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Rekordno število smučarjev tekačev se je 8. februarja 1980 udeležilo Trnovskega maratona na Črnem vrhu nad Idrijo. Na štartu maratona se je zbralo več kot 3500 tekmovalcev. Po zatišju v devetdesetih, je popularnost smučarskega teka pri nas v začetku dvajsetega stoletja spet začela naraščati.

Odlični rezultati smučarske tekačice Petre Majdič in njenih reprezentančnih kolegic, vedno več skrbno urejenih tekaških prog, organizacija rekreativnih tekov v okviru pokala SLOvenSKI maraton ter kakovostno delo v klubih iz leta v leto dvigujejo popularnost teka.

Smučarski tek je vedno popularnejši tudi zaradi zavedanja, koliko dobrega in koristnega lahko človeku da drsenje po snegu s tekaškimi smučmi na nogah. Smučarski tek je šport, ki je primeren za oba spola in vse generacije. Otroci na tekaških smučeh na najboljši način spoznavajo zakonitosti drsenja na smučeh, starejši s sprehodi na tekaških smučeh ohranjajo zdravje in vitalnost ... Izbiramo lahko med dvema različnima tehnikama teka, klasično in drsalno ter bolj in manj zahtevnimi tereni po katerih so speljane smučarsko tekaške proge. Klasična tehnika teka je osnova in je hitro osvojljiva, saj gre za najbolj naravno obliko gibanja - hojo, ki jo postopoma nadgradimo v drsenje. Na tekaških smučeh je v gibanje aktivno vključenih več kot 90 % mišic telesa.

Pri nizki intenzivnosti smučarski tek vpliva na hitrejšo presnovo maščob in velja za šport, pri katerem je energijska poraba največja. Z drsenjem na smučeh obremenimo srce in zgornji del telesa ter hkrati učinkovito razbremenimo sklepe spodnjih okončin. Poškodbe so pri smučarskem teku izjemno redke. Tečemo lahko sami ali v družbi prijateljev, vedno pa v družbi narave in svežega zraka.

Slovenija je raj za smučarski tek, številne destinacije ob ugodnih snežnih razmerah vabijo na urejene tekaške proge za klasično in drsalno tehniko. V športnih trgovinah je na voljo kakovostna oprema vseh cenovnih razredov. Številni klubi in športna društva se vsako zimo trudijo in če jim je narava naklonjena, z veseljem organizirajo rekreativne teke, dogodke in druženja s tečaji teka na smučeh.

Uživajte v drsenju na tekaških smučeh in obiščite čim več idiličnih destinacij, ki jih ponuja naša idilična dežela. Če vas zamika druženje z ljudmi, ki prav tako kot vi, uživajo v smučarskem teku, ne odlašajte in se udeležite tudi katerega izmed SLOvenSKI-h maratonov.

1.Areh

2.Bloke

3. Bohinj

4.Črna na Koroškem

5. Črni vrh

6.Jelovica

7.Jezersko

8.Kranjska gora (Rateče, Planica, Tamar, Gozd Martuljek, Mojstrana, Radovna)

9.Kamna gorica

10.Ljubljana

11.Log pod Mangartom

12.Logarska dolina

13.Logatec

14.Lokve

15.Medvode

16.Nanos

17.Novo Mesto in Gače

18.Pokljuka

19.Ribniška koča

20.Rogla

21.Rudno (Železniki)

22. Soriška planina

23.Trije Kralji

24.Velika Planina

25.Vojsko

26.Žiri

09. 01. 2022 - Maraton Bohinj

15. 01. 2022 - Maraton Areh

22. 01. 2022 - Smučarski tek Ribniške koče

30. 01. 2022 - Maraton Rogla

06. 02. 2022 - Bloški teki

13. 02. 2022 - Trnovski maraton

19. 02. 2022 - Maraton Tarvisio - Planica

27. 02. 2022 - Tek po Logarski dolini

05. 03. 2022 - Pokljuški maraton

13. 03. 2022 - Maraton Vojsko

Letos je sponzor Intersport. Jernej in Špela sva z veseljem zbirala podatke in fotografije ter se povezovala z ljudmi, ki skrbijo za urejanje smučarsko tekaških prog in tistimi, ki organizirajo tekme za pokal SLOvenSKI maraton. Vse destinacije so v obliki biltena, ki je že lani izšel v sodelovanju z Alpino iz Žirov, pri izdaji so pomagali še Sloski tek na smučeh, Pokal slovenski maraton, Fundacija za Šport. Vse destinacije vam bomo na tej strani sproti predstavljali.

Jernej Rebolj in Špela Strasser Pistor

Opisane trase so v celoti urejene le v primeru zadostne količine snega oz. ugodnih vremenskih razmer.