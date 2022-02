Zima nam v malo višjih legah še prav lepo služi. Premnoge navdušence zimskih radosti vabi in mami med zimske kulise kjer si na svežem hladnem zraku urijo svoj srčni utrip.

Nekatere zaradi divjih naporov, ki si jih zadajate, nekatere od vznesenosti nad lepotami prečudovitih zimskih scenografij, nekatere pa zaradi enega in drugega. Sama sem bolj nekje med drugimi in tretjimi.

Ker že kar nekaj časa nismo pripravljali slastnih piškotov, ki bi nam takole prišli prav na našem pohajkovanju bomo danes pripravili odlične energijske ovsene piškote.

Morda na domači mizi marsikomu niti ne predstavljajo posebnih gurmanskih užitkov, vsej ne na prvi pogled. Ko pa boste prestreljeni in malo premraženi po zimskih aktivnostih izpregli in planili po teh piškotih se vam morda utegnejo v ustih naslikati kot, da bolj popolnih ni. Vsaj meni so se tako onega dne po zimskem športnem dnevu.

Piškoti so po sestavi zelo primerni kalorijski prigrizek, kot glavni vir energije nastopajo ovseni kosmiči, dodali pa jim bomo med, orehe, brusnice, začimbe in jajca. Z malo domišljije pa v njih lahko sami dodate še kakšno vam ljubo sestavino. Za pripravo zelo hitri in enostavni, hranite pa jih lahko kar dolgo časa.

Poletov recept: Športni ovseni piškoti. FOTO:Tanja Drinovec/Delo

Za dva pekača piškotov potrebujemo:

250 g ovsenih kosmičev

120 g rjavega sladkorja

1 jajce, 1 rumenjak

120 g mletih orehov

80 g masla

Limonin sok, limonina lupina

Pomarančni sok, malo lupine

Vanilja, cimet

Malo pecilnega praška

Ščep soli

Velika pest brusnic ali rozin, …

Priprava športnih ovsenih piškotov:

Vse sestavine zgnetemo ročno ali z mešalcem. Na pekač s peki papirjem oblikujemo za oreh velike kupčke in jih nato sploščimo z vilico. Pazimo na razmak med piškoti, ker se v pečici malo razlezejo. Piškote pečemo pri temperaturi 180 stopinj približno 12 minut, da so lepe zlatorjave barve.