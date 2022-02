Sprehod po snegu, ki v spominu ostane dlje

Krpljanje ni hoja po snegu na dveh teniških loparjih in ni adrenalinski šport, a je izjemna kardiovaskularna vadba, mišice in vzdržljivost gradite brez sunkovitih gibov.

Opremo si lahko izposodite ali jo kupite v specializirani trgovini z gorniško opremo. Priporočamo, da greste na tečaj krpljanja, ki je že sam po sebi nekajurna vesela avantura v snegu.

Po hribih je še vedno veliko snega. Namesto da greste na sprehod po uhojenih potkah, se podajte po celem snegu. Zabavneje je, ampak za to potrebujete krplje in palice in gamaše.

Da, najprej si izposodite krplje, ni jih treba kupovati, in pojdite na sneg. Za otroke in za odrasle bo to nepozabni izlet.

Nekaj napotkov za začetnike

Kako po padcu vstati s krpljami? Prekobalite se naprej, oprite se na eno koleno in postavitev drugega pod kotom 90 stopinj. Nato položite roko na koleno spredaj in se potisnite navzgor, dokler ne boste v stoječem položaju. Druga metoda je, da palici pred seboj prekrižate, naredite X. Roke položite na stičišče palic in poskusite vstati.

Hoja naprej v krpljah je kot korakanje. Osnovna tehnika je, da korak ostane naraven. Noge so rahlo narazen, da se izognete brcanju golen. Premikanje navzgor s krpljami je lahko zahtevno. Palice so nujne, le dovolj velike krplje morajo imeti, da imate dovolj opore.

Med vzpenjanjem po strmem pobočju je najboljši korak, da se postavite telo pravokotno na hrib, pomikate se z vzporednim korakom, kot na smučeh, najprej z zgornjo in nato s spodnjo nogo. Vsak korak mora imeti oporo.

Korak v znaku ribje kosti je za zmerne naklonine, obrnite se v breg, razklenite konici krpelj in noga naj bo pri vsakem koraku pod kotom 45 stopinj. Stopajte počasi, prenašajte težo na zunanjo stran krplje, da boste vedno stabilni.

Kako pa navzdol? Palici - če lahko - prilagodite tako, da bosta za spust nekoliko daljši. Upognite koleni in se sprostite, rahlo se nagnite nazaj.Odvisno od kota pobočja prenesite težo na podplat z nekaj premikanja na peto.

Seveda poznamo tudi vzpenjanje pod kotom, diagonalno, to je eden najpogostejših načinov potovanja po snegu. Obremenite s težo zgornjo krpljo in stopite najprej s spodnjo.

Zelo pomembno je tudi obračanje na krpljah. Najpreprostejši način za to je hoja v krogih. Vendar pa lahko pride do situacije, ko prostor in čas tega pristopa ne dopuščata. Takrat nogo postavite pod kotom 90° pred drugo. Nato premaknite svoje telo tako, da se druga noga sreča s prvo. Ponavljate korake, da naredite popoln obrat.

Kamorkoli greste, povejte bližnjim, kam vas vodi pot, naredite načrt, imejte s seboj v nahrbtniku hrano in pijačo, telefon in kakšen kos oblačil, morda celo baterijsko čelno svetilko. Pazite in spoštujte naravo in pravila, ki v njej veljajo pozimi.