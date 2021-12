Srce vsako leto naredi okoli 36 milijonov utripov

K sreči obstajajo načini preprečevanja palpitacij že na samem začetku. Z izvajanjem tehnik zmanjševanja stresa, posvetovanjem o zdravilih, ki jih uporabljate, ter uživanjem nekaterih živil in prehranskih dopolnil, ki koristijo srcu, lahko palpitacije tudi preprečite.

Kaj je narobe s srcem?

Pravilni električni dražljaji povzročajo redno bitje srca, ki ga običajno sploh ne opazite. Če se sistem poruši, nastanejo palpitacije - občutek drgetanja oziroma razbijanja v prsnem košu. Srce bije prehitro ali pa kakšen utrip izpusti. Palpitacije tu in tam naznanjajo resnejše težave s srcem, navadno pa jih povzročajo skrbi, strah, bolezen ali stres. Praviloma ne zahtevajo zdravniške oskrbe, vzbujajo pa občutek strahu.

Pomirite nerodno bitje srca

Nasvete smo poiskali v priročni knjigi 1001 domače zdravilo, ki bo moralo biti na vsaki domači knjižni polici. Ko boste opazili neredno bitje, se usedite in dvignite nogi v zrak. Dihajte počasi in globoko. Z vsakim vdihom razširite trebuh. Osredotočanje na počasno in redno dihanje pogosto povrne redno bitje srca.

Če se neredno bitje nadaljuje, si pomagajte z manevrom po Valsavi. Primite se za nos in zaprite usta, nato pa poskusite izdihniti. Ker vam ne bo uspelo - usta in nos sta namreč zaprta - se boste napenjali, kot pri opravljanju velike potrebe. Rahel dvig krvnega tlaka v trebušni votlini bo pomagal urediti ritem srca. Manever po Valsavi se imenuje po italijanskem anatomu iz 18. stoletja, Antoniu Marii Valsavi.

Vadba, pri kateri izgoreva maščoba namesto nas

Kašljajte sunkovito. Kašljanje namreč povzroča dvig krvnega tlaka v prsnem košu. Enak učinek ima tudi manever po Valsavi. Včasih je kašljanje dovolj, da srce ponovno začne redno biti. Podoben učinek dosežete, če poskusite napihniti balon. Napihovanje balona priporočajo nekateri profesionalni pevci; tako si pred nastopom umirijo razbijajoče srce in razdražene živce.

Poiščite olajšanje v hladni vodi

Naredite nekaj požirkov hladne vode. Mehanizem je povsem neznan, vendar se pri nekaterih ljudeh rezultati pokažejo takoj. Po eni teoriji požiranje vode povzroča pritiskanje požiralnika na srce, zaradi česar naj bi to ponovno začelo redno biti. Poplaknite si obraz z ledeno vodo. Doživeli boste šok, ki bo mogoče povrnil ritem bitja.

Jejte in pijte, vendar v zmernih količinah

Uživajte ribe. Losos, skuše, sardine spadajo v skupino oljnih rib, ki vsebujejo veliko srcu koristnih maščobnih kislin omega 3. Ne uživajte prevelikih obrokov. Obremenjevanje telesa z velikimi količinami hrane preusmerja kri v prebavni trakt. Posledično lahko nastanejo palpitacije.

Zmanjšajte količino zaužitega alkohola in kave ter omejite kajenje. Pri nekaterih palpitacije povzroča uživanje napitkov, ki vsebujejo kofein, na primer kave, čaja in kole. Velike količine alkohola in pretirano kajenje, tudi nadomestna nikotinska terapija, pogosto zmotijo redni ritem srca; tudi čokolada ni tako nedolžna.

Ublažite stres in si privoščite krepčilen spanec

Če vam srce prepogosto razbija, ste lahko prepričani, da sta za vse krivi napetost in preobremenjenost. Pravzaprav vam telo s palpitacijami želi povedati, da je raven stresa prešla varno mejo. Raven stresa pomaga zmanjšati meditacija. Za 30 minut odložite delo in se sprostite.. Pustite, da vam misli odplavajo drugam.

Pomirite razburjenost z aroma terapijo. Kanite nekaj kapljic blagodejnega sivkinega olja na robec in vdihnite opojni vonj. Vtrite dve kapljici olja grenkega pomarančevca v prsi ali ju dodajte kopeli. Nočni počitek naj traja vsaj sedem ur. Utrujenost namreč spada med sprožilne dejavnike, ki povzročajo palpitacije.

Uravnajte ritem srca

Veliko ljudi z nerednim bitjem srca potrebuje več magnezija. Uživajte živila bogata z magnezijem, na primer polnozrnate izdelke, fižol, stročnice, temnozeleno listnato zelenjavo in lupinarje. Poskusite tudi s prehranskimi dopolnili. Vsak dan zaužijte 200 mg magnezija. (Pozor: Pri boleznih ledvic je uživanje magnezija prepovedano.) Uživajte koencim Q10. Snov se nahaja v naravi, kupite pa jo lahko v obliki tablet brez recepta. Pomaga vzdrževati redni ritem bitja srca. Zaužijte 50 mg dvakrat na dan ob obrokih. Preden boste opazili kakšne spremembe mora preteči nekaj mesecev. Če ne uživate veliko rib, vzemite 2 do 3 g ribjega olja na dan, ki vsebuje veliko koristnih maščobnih kislin omega 3. Aminokislina tavrin pomaga pomiriti neredne električne sunke v srcu. Zaužijte 2 g na dan. Dobite ga v lekarnah in prodajalnah z zdravo hrano.

Preglejte zdravila v omarici

Palpitacije povzročajo mnoga zdravila, zato skrbno preberite priložena navodila. Mogoče boste našli kaj takega: V primeru bolezni srca ali povišanega krvnega tlaka vam odsvetujemo uporabo zdravila. Ali pa bo zdravilo označeno s posebnim opozorilom, da vpliva na ritem srca. Bodite pozorni pri zdravilih proti prehladu in alergijam, ki vsebujejo sredstva proti krčenju. Pogosto imajo namreč dodatno učinkovino psevdoefedrin.

Nekatera zdravila za širjenje sapnic, bronhodilatatorji, na primer terbutalin, povečajo tveganje za nastanek palpitacij. Tudi antialergiki imajo podoben učinek. Posvetujte se z izbranim zdravnikom o zamenjavi zdravil. Izogibajte se naravnim zdravilom oz. prehranskim dodatkom, ki vsebujejo efedro, imenuje se tudi ma-huang. Namenjeni so hujšanju in dvigovanje energije v telesu. Vendar lahko efedra močno poveča tveganje za nastanek nerednega bitja oz. palpitacij - včasih so posledice zelo nevarne. Izdelke za hujšanje z dodatkom efedre so v ZDA umaknili iz prodaje.

Preizkušeno - Veliko ljudi je mnenja, da omejevanje količine zaužitih sladkarij pomaga preprečiti palpitacije. Preverjeno - Vsa živila, ki povzročajo nenadne spremembe v ravni krvnega sladkorja, prispevajo k nastanku palpitacij. Če ste zasvojeni s sladkarijami in imate težave z nerednim bitjem srca, zmanjšajte količino zaužitega sladkorja. Mogoče boste opazili, da so postale palpitacije vse redkejše ali pa so povsem ponehale.

Začnite vaditi, prej se ogrejte

Trikrat do štirikrat na teden poiščite čas za 30-minutno aerobno vadbo. Izbirajte med hojo, tekom in kolesarjenjem. Ne obremenjujte se z željo po izboljšanju osebnega rekorda ali premagovanja tekmeca - s tem boste le kopičili stres. Vadite v tempu, ki omogoča normalen in udoben pogovor. Deset minut pred vadbo se ogrejte, 10 minut po vadbi pa izvedite vaje za sproščanje.

Kdaj je treba k zdravniku?

Če imate zdravo srce, obisk zdravnika zaradi palpitacij običajno ni potreben. Če se nereden ritem pojavi več kot enkrat tedensko in je vse pogostejši ali pa ga spremlja občutek vrtoglavice oz. omotice, ne odlašajte z obiskom. Tudi pri pogostih palpitacijah in pridruženih simptomih preveč aktivne ščitnice, na primer izgubi telesne teže, utrujenosti in nespečnosti, se pogovorite z zdravnikom. Ob izgubi zavesti oz. občutku tesnobe v prsnem košu, ki ga spremlja slabost in znojenje, nemudoma zavrtite 112; mogoče gre za srčni infarkt.