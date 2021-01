Tadej Pogačar ni pozabil na svoje korenine

Tadej Pogačar se je v Parizu zapisal med največja svetovna kolesarska imena. FOTO: Luca Bettini/Arhiv Colnaga

Minulo leto je bilo eno najuspešnejših za slovenski šport. Za slovensko kolesarstvo pa prav gotovo najpomembnejše in najboljše v njegovi dolgoletni zgodovini. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

»Dolga leta sem bil član KD Rog, vse od kategorije dečkov pa do mlajših članov. V klubu sem imel najboljše pogoje za kakovostne treninge, s strani trenerjev sem bil deležen strokovne pomoči, njihovih izkušenj in znanja, ne samo kolesarskega, tudi razumevanja pravih športnih in človeških vrednot. Kot začetnik in tudi kasneje sem svoje kolesarsko znanje in sposobnosti lahko nadgrajeval na skupnih pripravah. V klubu sem dobil kolo in ostalo opremo in to je bilo zelo pomembno, da sem se lahko odločil za kolesarski šport.«, je za Polet povedalPred dvema letoma se je iz Roga odpeljal v vode poklicnega kolesarstva in podpisal pogodbo z Worldtour ekipo, United Arab Emirates, UAE. Njegov vzpon je bil neverjeten in letos je dosegel zgodovinski uspeh, enega največjih v zgodovini slovenskega športa, skupno zmago na Dirki po Franciji.Tadej je nato storil še nekaj več: odločil se je, da bo s svojim imenom in uspehi, ki jih je dosegel, skušal pomagati mladim kolesarjem v Rogu. V novem Pogi Teamu bodo tisti, ki so pomagali njemu in ki jim popolnoma zaupa, bdeli nad njegovimi kolesarskimi nasledniki.Tadej se je odločil, da bo pomagal mladinskim ekipam kolesarske druščine Rog.»Leto 2020 je bilo posebno, nenavadno, in za marsikoga tudi zelo težko. Povsem drugače je bilo v slovenskem kolesarstvu. Izredni trenutki, kot smo jih doživljali v letu 2020, nam bodo za vedno ostali v spominu. Zmaga Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji pa je bilo največ, kar se je doslej zgodilo v slovenskem kolesarstvu, in res neizmerno ponosen sem, da nam je v Kolesarskem društvu Rog uspelo vzgojiti takšnega kolesarja.V leto 2021 vstopamo v neko novo zgodbo, zgodbo pod imenom Pogi Team, kjer bomo združili vse mladinske ekipe Kolesarskega društva Rog. Od najmlajših, ki kolesarijo v kolesarski šoli, do dečkov ter mlajših in starejših mladincev. Naš cilj pa je, da jih vzgajamo v športnike kot je Tadej, da jih naučimo kolesarskih veščin, kot smo njega, predvsem pa, da vsem nudimo primerne pogoje, da lahko pokažejo svoj potencial.Tadej nam je že vsem večkrat pokazal svojo človeško veličino. In to, da že pri svojih 22-ih letih čuti iskreno željo, da pomaga kolesarstvu in društvu, kjer je bil vzgojen, to je res izjemno. V čast in v veselje mi je, da bom lahko skupaj z vsemi sodelavci in trenerji vodil Pogi Team, in prepričan sem, da bomo skupaj še dolgo lahko vzgajali bodoče kolesarske šampione,« je povedal, skromni in kolesarski mladini predan človek, ki je Tadeja odkril in bil njegov trener. In ki je zagotovo vplival tudi na njegov nekolesarski razvoj.Poleg pokroviteljev, ki so že v klubu, je Tadej pod Šmarno goro pripeljal še proizvajalca koles Colnago, podjetje Tuš, Slovensko turistično organizacijo z znamko I feel Slovenia, izdelovalca kolesarski čelad Met, proizvajalca dresov Ale, proizvajalca kolesarskih čevljev DMT in izdelovalca kolesarskih sedežev Prologo.Sponzorji, ki sicer pomagajo klubu, so Generali, Mestna občina Ljubljana, Peugeot in Telekom Slovenije.Minulo leto je bilo eno najuspešnejših za slovenski šport. Za slovensko kolesarstvo pa prav gotovo najpomembnejše in najboljše v njegovi dolgoletni zgodovini.Tadej Pogačar je domov prinesel kolesarski sveti gral, rumeno majico z najbolj pomembne in daleč največje kolesarske prireditve na svetu. Tour de France je med najpomembnejšimi športnimi dogodki na svetu nasploh, Dirka po Franciji je največji vsakoletni športni dogodek na svetu.To je aksiom, ki ga priznavajo vsi ostali športi in ves športni marketing.Tadej Pogačar je postal športnik, ki je zakoličil mejnik, ki Slovenijo postavlja na nepozabne strani športne zgodovine. Pokazal je, kaj je mogoče narediti tudi v enem od najslabših let v novejši zgodovini človeštva.Leto 2020 se je končalo. Za ljubitelje kolesarstva v naši domovini se je končalo na najboljši mogoč način; ob številnih uspehih drugih slovenskih kolesarjev je tudi na najpomembnejši dirki zmagal Slovenec.Pokazalo se je, da Slovenci lahko dosežemo vse.Tadej Pogačar je pravzaprav le izpolnil svojo lastno željo, bolje, zaobljubo. Nekoč si je obljubil, da, če bo uspešen kolesar, da bo skušal pomagati mladim pri njihovem razvoju, da bi imeli kar se da dobre pogoje na trdi poti proti svojemu mejniku.Od danes naprej imajo mladi kolesarji v Sloveniji svoj novi štart, svojo novo dirko, svoj novi klub; vse skupaj ponosno in z veseljem nosi ime Pogi Team.Pri Poletu bomo z zanimanjem spremljali razvoj te posebne zgodbe.