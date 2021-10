Tecite hitro, jejte počasi

Sveža hrana je boljša

Hiter recept - Smoothie iz rdeče pese

V svoji knjigi sta profesionalna chef in mamater olimpijska maratonkazdružili dve najpomembnejši sestavini za zdravo življenje - prehrano in aktivnost. Knjiga se temu primerno imenuje Run fast, eat slow, dobesedni prevod tega naslova pa krasi tudi naš prispevek.Na naših straneh smo že pisali kaj je dobro jesti pred, med in po vadbi, kdaj lahko jemo in koliko lahko grešimo, če sploh lahko. Ob vseh tekaških in telovadnih načrtih je dela precej in tega se zavedata tudi avtorici knjige, ki pa vseeno na eni strani postrežeta z koristnici informacijami o teku, na drugi strani pa o zdravi prehrani in regeneraciji skozi naš krožnik.Glavno vodilo je, da vsak dan jemo zdravo. Tudi če se pregrešimo, moramo isti dan pojesti nekaj zdravega. Ko se odločamo kaj jesti, da bi jedli zdravo, moramo vedno pogledati na stvar iz razdalje, da vidimo prav vse lastnosti. Zanima nas iz kje je hrana, kje je rasla, ali je bila obdelana, kakšen okus ima in, najpomembneje, kako se ob prehranjevanju počutite. To v svetu rekreativcev in športnikov pomeni, da je naša prehrana uravnotežena in da se ne odpovedujemo (razen če zato ni zdravstvenih razlogov) ničemur.To pomeni, da imamo na krožnikih tekom tedna veliko zelenjave, sadja, mesa, mlečnih izdelkov, oreščkov, semen in žitaric. Iskati moramo organsko hrano, predvsem pa hrano, ki je pridelana lokalno, saj je takšna tudi najbolj sveža.Pri prehrani je pomembno tudi to, da jemo skupaj z letnimi časi, torej jemo tisto, kar nam narava v danem trenutku ponuja, saj so sveže stvari ponavadi najbolj okusne. Mesa ne jemo vsak dan, a verjamemo, da je dovolj zdrav, da ga redno jemo. Alyse in Shalane sta v svojih receptih temu primerno pogosto izpostavili zelenjavo, meso je služilo za prilogo. Tudi po meso je pametno iti k lokalnemu mesarju, ki mu ni vseeno za okolje in svoje živali. Jajca proste reje, govedina in jagnjetina, ki jo kupujemo tako niso poceni, a verjemite, splača se.1 gomolj kuhane in olupljene rdeče pese, ki jo razčetverimo1 skodelica zmrznjenih borovnic ali gozdnih sadežev1 majhna banana1 skodelica mandljevega mleka1 skodelica kokosove vodeZa en palec velik svež ingver, olupljen in sesekljan1 žlica mandljevega maslaZgoraj naštete sestavine vrzite v mešalnik (blender) za nekaj minut.