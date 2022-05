Tekači bodo premierno odkrivali skrivnostne stezice kočevskih gozdov

Eden najodmevnejših novincev na področju trail tekaških dogodkov je zagotovo Kočevsko Outdoor Festival. Ta bo že na prvi izvedbi, ki bo potekala prvi vikend v juniju (3. do 5. junij), gostil okoli 700 tekačev iz 6 držav.

Čeprav Kočevskega v preteklosti pogosto nismo povezovali s trail tekom, se v prihodnosti to kani spremeniti, kar dokazujejo tudi organizatorji dogodka Kočevsko Outdoor Festival.

Skrivnosti gozd, ki skriva prekrasne stezice, je idealno okolje za tekaške užitke v naravi. In to so, kot kaže, prepoznali tudi mnogi tekači, saj se bo dogodka udeležilo približno 700 tekačev iz 6 držav. To dogodek že v prvi izvedbi postavlja na trail tekaški zemljevid Slovenije, kot enega največjih na področju trail teka.

Organizatorji so tekačem ponudili 4 različne tekaške preizkušnje. Za tiste, ki so še bolj začetniki v svetu trail teka, so pripravili trasi Vzajemna 10 km in Be Active 15 km. Bolj izkušeni pa se bodo lahko preizkusili na Salomon Golden Trail 30 km trasi ali pa na Proteini.si 60 km trasi. Najdaljša trasa poteka v večjem delu po Roški pešpoti, ki je v preteklih letih postala prepoznavna predvsem zaradi Pohoda po medvedovih stopinjah, ki poteka po prav tej poti. So pa trase zasnovane z idejo, da so tiste krajše namenjene predvsem začetnikom v svetu trail teka, daljše pa tudi že bolj izkušenim, ki iščejo bolj zahtevne izzive.

Celotno dogajanje je postavljeno ob Kočevsko jezero, trase pa vas bodo vodile po prekrasnem Kočevskem Rogu in tako boste lahko odkrivali tudi obrobne stezice, ki potekajo tik poleg pragozda Rajhenavski Rog. To bo zagotovo pravo doživetje za mnoge tekače, saj je Kočevsko še pravi neodkriti biser.

Ne bo se pa dogajalo zgolj na stezicah, saj bo tekaški dogodek spremljal tudi bogat spremljevalni program. Vse skupaj se bo začelo že v petek z zanimivimi predavanji na temo živalstva in skrivnostnega gozda. Nadaljevalo pa potem v soboto, ko bodo na sporedu tudi vsi teki.

Čeprav gre za nov dogodek, pa za njim stoji izkušena ekipa, ki skrbi tudi za organizacijo dogodkov Julian Alps Trail Run by UTMB in Soča Outdoor Festival ter ima tako skupaj za seboj že več kot 10 uspešno izpeljanih dogodkov s področja trail teka. Kot soorganizatorji pa so v projekt vpeti tudi domačini iz Zavoda Kočevsko, ki so s svojim lokalnim poznavanjem seveda nepogrešljivi člen ekipe.

Uroš Kožar, vodja Kočevsko Outdoor Festivala:

»Neizmerno smo veseli, da smo v 2022 uspeli razširiti trail tekaški zemljevid in trail tekače pripeljati tudi na Kočevsko. Destinacija je res nekaj posebnega in idealna za tekaške užitke v naravi. Že nas kot organizatorje je destinacija Kočevsko s slikovito pokrajino in skrivnostnim gozdom očarala ter verjamem, da bo všeč tudi ostalim tekačem. Zadnjih 6 mesecev smo intenzivno delali na projektu, saj je bilo treba stezice še raziskati in na novo začrtati potek tras, hkrati pa tekače seznaniti s tem novim festivalom, ki bo namenjen prav vsem ljubitelejem outdoor športov.

Promocija je odlično uspela, saj beležimo že 450 prijavljenih tekačev, na samem dogodku pa jih pričakujemo 700. To bo dogodek že v premierni izvedbi uvrstilo med velike trail teke pri nas. Zraven trail tekov pa se bo dogajal tudi otroški tek in animacija za najmlajše, tekmovanje v SUP-anju, festival piva, zvečer pa tudi koncert. Mi že resnično komaj čakamo, da s pomočjo dogodka tudi širši javnosti razkrijemo resnično čudovite čare Kočevskega.«

Vesna Malnar Memedovič, direktorica Zavoda Kočevsko:

»Na Kočevskem kraljujejo neokrnjeni gozdovi in zelena narava, ki postaja tudi vedno bolj prepoznana destinacija za aktivna in adrenalinska doživetja. Naše skrivnostne gozdove bodo tekači letos odkrivali na prvi izvedbi festivala Kočevsko Outdoor. Pot jih bo vodila od našega vodnega bisera in enega najčistejših jezer v Sloveniji, Kočevskega jezera, v smer Kočevskega Roga, ki navdušuje s svojo mogočnostjo. Verjamemo, da bo dogodek zaradi izjemne narave in odlične ekipe organizatorjev zaživel in v prihodnjih letih postal stalnica destinacije Kočevsko.«