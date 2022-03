Tista Pogačarjeva čelada brez čopka

Preizkusil sem enako čelado, kot jo nosi. In ugotovil, da mi pa čopek las ne štrli iz reže. Zato s testom nisem bil zadovoljen.

Potem sem prišel do ideje, da sam potegnem čop las na plano, a glej ga zlomka, skril se je že po nekaj metrih kolesarjenja. Torej sem opustil željo, da bi vsaj na tak način bil podoben Pogačarju.

No, mogoče je še bolje, sivi lasje naj raje ostanejo skriti. Ker pa ta čelada ni ponujala Pogijevega dodatka, je nisem kupil, to pa moram že na začetku napisati. Torej, ne znam si predstavljati, da bi imel čelado Met Trenta 3K in iz nje ne bi štrleli lasje. Potem me je prodajalka spomnila, da sem bolj podoben Janu Polancu, kot pa Tadeju Pogačarju, ker Janu pač ne štrli čopek, levo zgoraj, malce zadaj.

Čelada Met Trenta 3K je najboljša Metova čelada, ki je narejena za cestno in gorsko kolesarstvo (XC). Najlažja, najbolj trdna in zračna čelada za najboljše kolesarje oziroma tekmovalce. V Metu so ugotovili, da karbonski elastični modul omogoča zmanjšanje gostote EPS pene za 20 odstotkov, ne da bi to vplivalo na absorbiranje tresljajev ali zaščite pred udarci. Vzporedna rebra so povezana s središčem čelade z ogljikovo kletko, ki je vdelana v oblogo, zaradi česar je v primerjavi s tradicionalno konstrukcijo bistveno lažja.

Rezultat je lahka, vendar boljša lupina, ki postavlja nov standard v smislu izdelave zračnih čelad. Ni dobila ime po znameniti dolini v Italiji, temveč zaradi proslavitve 30. ustanovitve Meta.

Lastnosti čelade Met Trenta 3K so:

Zunanja konstrukcija: Polikarbonatna lupina s plastično folijo EPS

Notranja konstrukcija: 3K Ogljikova kletka, vgrajena v podlogo

Zapenjanje: Fit sistem Safe-T Orbital

Oblazinjene: blazinice Air Mesh, snemljive za ročno pranje

Trakovi: Air lite trakovi in ​​nastavljiv delilnik

Odsevne nalepke na zadnji strani

Dodatki: Kovček za čelado Soft bag

Kompatibilnost: LED luči; Prednja plošča DualGel

Certifikat CE, AS / N

Teža: 215 g (velikost M),19 zračnikov, aerodinamika: 7% pri 45 km/h

Velikost: S: 52/56, M: 56/58, L: 58/61