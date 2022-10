Večina ljudi ne diha pravilno

Najpomembnejša mišica je tista, ki nam zagotavlja vstop kisika v pljuča in izstop ogljikovega dioksida. Ni otipljiva, na njej leži srce, pod njo je želodec, med dihanjem nam premika trebuh. Ste uganili? Da, diafragma oziroma trebušna prepona, glavna dihalna mišica.

Način dihanja ima velik vpliv na naše zdravje. Verjetno verjamete, da z dihanjem ne morete narediti nič narobe, saj je to življenjska potreba telesa in nanjo delujemo samodejno in brez razmišljanja, vendar zdravniki menijo, da to ni res.

Pomembno je da pazimo, kako dihamo, saj je bolj zdravo dihati skozi nos kot skozi usta. Približno 30 do 50 odstotkov odraslih diha skozi usta, zlasti v prvem delu dneva.

Dihanje skozi usta lahko povzroči zdravstvene težave in povzroči slab zadah in suha usta. Po drugi strani pa je nos popolnoma oblikovan za varno dihanje. Zahvaljujoč dlačicam v njem lahko filtrira tujke. Nos lahko tudi navlaži vdihani zrak, kar olajša delo pljuč.

Uporabi nos za dihanje

Naša usta so popolnoma oblikovana za uživanje hrane in pijače ter govorjenje, vendar nimajo tega, kar ima nos. Dihanje skozi usta poveča tveganje za astmo, zobno gnilobo, vnetje dlesni, izpostavljenost patogenom in smrčanje. Zavestno uporabljajte nos za dihanje in počasi boste natrenirali telo, da to počne podzavestno.

Ne pozabite na trebuh

Ljudje »dihamo s trebuhom«, tik nad trebuhom pa je glavna mišica v procesu dihanja, diafragma, trebušna prepona. Pravilno dihanje se začne v nosu in se nato premakne v trebuh, ko se diafragma skrči, trebuh se razširi in pljuča napolnijo z zrakom. To je najučinkovitejši način dihanja, saj potegne pljuča navznoter in ustvari podtlak v prsnem košu, kar povzroči pretok zraka v pljuča.

Ohranite zdrav način življenja

Redna vadba skrbi za dobro delovanje pljuč, dobro uravnotežena prehrana pa lahko pomaga, da ostanete aktivni. Izogibajte se obilnim obrokom in hrani, ki povzroča napihnjenost, da preprečite, da bi se trebuh dvignil in omejil gibanje diafragme.

Pomen pravilnega dihanja

Način dihanja je zelo pomemben za marsikaj, od tega, kako razmišljamo, do tega, kakšen odnos imamo do sveta, predvsem pa je pomemben za zdravje in ravnovesje vsakega organskega sistema v našem telesu.