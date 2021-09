Za promocijo gorskega kolesarstva gre

Lani se je dogodka na 41 različnih etapah udeležilo več kot 300 planincev na kolesu. FOTO: Peter Vrčkovnik

Komisija za turno kolesarstvo Planinske zveze Slovenije (KTK PZS) bo v sodelovanju z zavarovalnico Generali v soboto, 11. septembra, že tretjič izpeljala poseben turnokolesarski dogodek: Sprejmi Migimigi izziv! Prekolesarimo Slovensko turnokolesarsko pot v enem dnevu!Pod vodstvom turnokolesarskih vodnikov PZS se bomo na 41 trasah 1850-kilometrske krožne poti podali planinci na kolesu. Seveda bo vsak prevozil samo eno etapo, skupaj pa bomo tako združili moči in celotna STKP bo prevožena. Prijave so številčno omejene in jih sprejemamo do 9. septembra do 10. ure na strani www.migimigi.si/stkp1dan Slovenska turnokolesarska pot, slovenska posebnost, v svojih 41 etapah in 1850 kilometrih, ki vodijo po vseh pomembnejših gorskih skupinah, obide 112 kontrolnih točk, med njimi več kot 50 planinskih koč in številne pomembne planinske in turistične znamenitosti. Na celotni trasi zbere več kot 50 tisoč višinskih metrov, najvišja točka STKP je Poštarski dom na Vršiču (1688 m), najnižji pa sta Piran in Sečoveljske soline (1 m).Edinstven projekt pri nas in širše v Evropi lahko bolje spoznate v soboto, 11. septembra 2021, ko se bomo istočasno podali na vseh 41 etap. Etape so različnih zahtevnosti, večina tras pa tehnično ni posebej zahtevnih, saj nagovarja širok krog turnih kolesarjev. V povprečju so etape dolge med 40 in 50 km s predvidoma šestimi ur vožnje v eno smer.Lani se je dogodka na 41 različnih etapah udeležilo več kot 300 planincev na kolesu in v PZS si želimo, da bi bila letošnja številka še višja. »Ko smo pred tremi leti prvič pripravili dogodek, smo imeli pred sabo jasne cilje. Najprej da splošno javnost obvestimo o novi krožni kolesarski poti po Sloveniji, da turno kolesarstvo predstavimo kot planinsko aktivnost, predvsem pa da ozaveščamo o pravilnem izvajanju turnega kolesarstva, ki zadnja leta pridobiva vedno večje število privržencev. Z enodnevnim dogodkom želimo nagovoriti čim širšo paleto turnih kolesarjev in promovirati obiskovanje gora s kolesom, na naravi prijazen način,« pravi načelnik Komisije za turno kolesarstvo PZSKot vsako leto bo tudi letos izlet po STKP namenjen spoznavanju osnov turnokolesarskega bontona, ki je zelo podoben planinskemu.Glede pomislekov, ki vas mogoče spremljajo pred to preizkušnjo, pa strokovni sodelavec PZS in Migimigi ambasador: »Vsi pomisleki, da je pretežko, da bodo ostali prehitri, da vaše kolo ni primerno …, so odveč. Z vami bodo namreč izkušeni vodniki turnega kolesarjenja, ki znajo prilagoditi hitrost najšibkejšemu v skupini. In ne samo to. Uživali bomo v čudoviti pokrajini, z norimi razgledi in v prijetni družbi. Smeh in veselje pa bosta premagala vse tiste klance. Potrebujete gorsko kolo, čelado, nahrbtnik z malico in veliko dobre volje. Zberite pogum in se nam 11. septembra pridružite.«»Manj ali bolj izkušeni kolesarji, ne zamudite čudovite kolesarske izkušnje na dogodku STKP1DAN, kjer se boste prepustili izkušenim kolesarskim vodnikom in organiziranemu povratku na samo izhodišče. Izberite še nepoznano etapo in tako spoznajte nov prelep košček Slovenije, « vabi na posebno kolesarsko doživetjeiz zavarovalnice Generali.Turnokolesarski izlet bo izveden ob upoštevanju trenutno veljavnih ukrepih za preprečevanje okužb s koronavirusom. Število udeležencev je na posamezno etapo omejeno, zato je nujno potrebna prijava preko portala Migimigi.Dogodek STKP v enem dnevu v sodelovanju pripravljajo planinska društva oz. turnokolesarski odseki in njihovi turnokolesarski vodniki ter Komisija za turno kolesarstvo PZS ob podpori partnerja zavarovalnice Generali.Več o Slovenski turnokolesarski poti in predstavitev posameznih etap >>> www.stkp.pzs.si. Slovenska turnokolesarska pot ni zahtevna, je pa vsekakor ne smemo podcenjevati, zato je fizična pripravljenost nujna! Vse etape bomo prevozili pod vodstvom usposobljenih turnokolesarskih vodnikov Planinske zveze Slovenije v skladu z vsemi načeli vodništva. Eno od teh načel je tudi, da se skupina vedno prilagodi najšibkejšemu, vse ostale napotke in informacije pa boste prejeli v potrditvenem mailu.