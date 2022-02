Zastavljanje letošnjih športnih ciljev

Zaradi trenutnih razmer je dolgoročno načrtovanje po športno ponovno postalo težje. Zagotovo pa rekreativni športniki cilje potrebujemo, brez njih je vadba težja - in z njimi imamo veliko več motivacije.

Postavite si cilj za vsako vrsto športa, s katerim se redno ukvarjate. Če točno veste, kam želite i, kdaj želite priti tja in ali je to dejansko realno, boste močno povečali svoje možnosti za uspeh.

Lahko izzovete sami sebe in to večkrat na leto. Začnite s tednom dni dolgim športnim izzivom, nato povečajte preskus na dva ali celo štiri tedne. Menjajte športne aktivnosti, prikrojite si jih po svoji meri.

Seveda je virus v zadnjih dveh letih spremenil tudi naš odnos do športa. Odpoved tekmovanj je pogosto pomenila pomanjkanje velikega cilja. Treba je bilo najti nove izzive.

Izziv je opustiti stare športne navade in se podati na nove poti. Že tekaški krog, ki ga niste poznali, je lahko dober začetek. Ali pa, da kot tekač enkrat na teden sedete na kolo; kolena vam bodo hvaležna, pa hrbet tudi.

Še vedno so in bodo rekreativna tekmovanja. Kolesarska Franja bo na vrsti prej, kot si mislite, in zdaj je pravi čas za odločitev, da greste na Ljubljanski maraton.

Predvsem pa bodite iskreno pripravljeni na nove izzive v novem letu v glavi. Ko se boste odločili, bo vse lažje. Pobrskajte na spletu in poiščite tekmovanja, za katera sploh še niste slišali. Včasih je že mala vaška dirka izjemno odkritje. Zakaj bi se kot kolesar ne udeležili teka, in se kot tekač ne preskusili na kolesarskem maratonu? To poveča vašo motivacijo!

In prinese nove poglede, spoznanja in prijatelje.