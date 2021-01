Zimska čičerkina solata za športnike

Za štiri lačne ljudi potrebujemo:

Priprava

Čičerka od vseh vloženih stročnic najmanj izgubi pri postopku konzerviranja. V zadnjih letih se je pojavila na prodajnih policah praktično vseh trgovskih verig, zato le izkoristimo priliko in vložimo nekaj evrov za sledečo gurmansko solato, ki si jo lahko mirne duše privoščimo tudi kot glavno jed.1 veliko ali 2 manjši pločevinski kuhane čičerke1 večji ali 2 manjša gomolja koromača10 dag vloženih posušenih paradižnikov10 dag parmezana v kosu4 jedilne žlice oljčnega oljasok ene limonesol, strt črni poper po okusuČičerko iz pločevinko dobro speremo pod tekočo vodo, jo odcedimo in prestavimo v večjo skledo. Gomolju koromača odstranimo zunanji ovoj, mu odrežemo vrh in dno ter ga narežemo na čim tanjše (prav zares tako) rezine. Posušene vložene paradižnike odcedimo in narežemo na manjše koščke, parmezan grobo naribamo. Vse skupaj solimo in popramo (pri soljenju smo pozorni, ker je vložena čičerka že slana, prav tako parmezan), prelijemo z oljčnim oljem in pokisamo s sokom limone. Dobro premešamo in pustimo stati kakšne pol ure, da se sestavine prepojijo.