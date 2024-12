Deset poslovnih trendov za leto 2025 in napovedi za 15 gospodarskih panog

V nadaljevanju preberite:

Četudi leta 2025 ne bo novih konfliktov, bodo geopolitične napetosti vplivale na svetovno gospodarstvo. Svetovni BDP se bo povečal za le 2,5 odstotka. Evropska gospodarstva se bodo okrepila, nastajajoči trgi pa bodo zaradi trgovinskih ovir, podnebnih sprememb in tehnoloških ovir ostali nespremenjeni. Inflacija in obrestne mere se bodo znižale, visok javni dolg in obrambni proračuni pa bodo omejili zmožnost izdatkov vlad.

Po skorajšnjem zastoju leta 2024 se bo svetovna prodaja novih avtomobilov prihodnje leto povečala za dva odstotka. Prodaja novih tovornjakov bo pospešena, saj se bo povečala za štiri odstotke zaradi širitve infrastrukture na razvijajočih se trgih. Električna vozila bodo edini zagon avtomobilskega trga, ki se bo povečal za skoraj četrtino, čeprav bo povpraševanje ostalo pod nedavno doseženimi najvišjimi vrednostmi. Strah pred majhnim dosegom in visoke cene bodo kupce silile k modelom, ki se polnijo brez kablov.

Pomembna bodo prizadevanja za zmanjšanje emisij z vozili. Norveška želi do leta 2025 prva doseči, da bodo vsi novi avtomobili brez emisij, vendar ta cilj ne bo veljal za dostavna vozila. Avstralija, ki zaostaja na področju omejevanja emisij, bo končno uvedla standarde za učinkovito porabo goriva. EU pa je uvedbo standardov euro 7 preložila na leto 2028.

Kljub temu bodo avtomobili z bencinskim in dizelskim motorjem naleteli na ovire: vse več mest bo namreč uvedlo območja z ničelnimi emisijami. Stockholm bo prvi, ki bo prepovedal vožnjo z vozili na fosilna goriva v svojem središču.