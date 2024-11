Zaradi nesreče v Novem Sadu pridržali 11 ljudi, tudi nekdanjega ministra

V Srbiji so danes pridržali 11 ljudi zaradi nedavnega zrušenja nadstreška železniške postaje v Novem Sadu, ki je zahtevalo 15 življenj. Med pridržanimi sta tudi nekdanji minister za gradbeništvo Goran Vesić in nekdanja direktorica podjetja Infrastrukture Železnice Srbije Jelena Tanasković, ki sta pred kratkim odstopila.

Pridržali so tudi nekdanjega direktorja Infrastrukture Železnice Srbije Nebojšo Šurlana in pomočnico ministra za železniški promet Anito Dimoski, poroča portal N1 Srbija.

Višje državno tožilstvo v Novem Sadu je danes sporočilo, da štiri pridržane sumijo hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem povzročitve splošne nevarnosti, preostalih sedem pa hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost v povezavi s kaznivim dejanjem neustreznega in nepravilnega izvajanja gradbenih del.

Do 12 let zapora

Za navedena kazniva dejanja zakon po navedbah tožilstva predvideva od dveh do 12 let zapora.

V zrušenju nadstreška železniške postaje v Novem Sadu 1. novembra je na kraju nesreče življenje izgubilo 14 ljudi, še trije so bili hudo poškodovani. Eden od njih je umrl v nedeljo, za življenje dveh ponesrečencev se zdravniki še vedno borijo.

Po nesreči je v Novem Sadu in drugod potekalo več protestnih shodov državljanov, ki zahtevajo odgovornost lokalnih in državnih oblasti. Srbska vlada medtem trdi, da opozicija tragedijo izkorišča za to, da bi brez volitev prevzela oblast.

Postajo so sicer julija prenovili, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.