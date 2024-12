Če kot soprog počneš neumnosti, škodiš ugledu države

V nadaljevanju preberite:

Je prav, da predsednikom vsaj na nekaterih področjih pomagajo njihove boljše polovice, soproge ali soprogi? Je to dobro za državo ali bi utegnilo njihovo nerodno delovanje celo škoditi predsednikom in državi? Po svetu imajo različne izkušnje s soprogami in soprogi predsednikov, partnerji pa so vse bolj razumljeni kot nekakšna mehka moč, ki lahko doda in naredi tudi veliko koristnega.

Slovenija se je šele s prihodom prve predsednice znašla v položaju, ko je dobila tudi mehko moč v podobi prvega soproga, za nameček nekoga, ki je precej aktiven in ima v življenju na nekaterih področjih kaj pokazati in povedati. Slovenska predsedniška palača je tudi zaradi te dodatne mehke moči opazneje bolj »polna« in upoštevanja vredna. To je bilo eno od vprašanj, ki smo jih postavili prvemu soprogu predsednice Republike Slovenije dr. Alešu Musarju.

»Raziskava je pokazala, da to, kar soproge in soprogi počnemo, vpliva na indeks mehke moči države do pol odstotne točke. Pol odstotka se mogoče sliši malo, ampak ko se prevede v denar, pomeni približno milijardo evrov na leto. Enostavno povedano: država z večjo mehko močjo bolje prosperira. Obstaja torej korelacija med mehko močjo in ekonomsko uspešnostjo države.«

In to je mogoče finančno ovrednotiti?

Da, oceniti statistično, a ne moremo reči: ta aktivnost bo državi prinesla 15 milijonov, tega ni. Ravno tako, kot ne moremo reči recimo, ali je kronanje v Angliji strošek ali imajo morda od tega dobiček. Tu je treba upoštevati veliko dejavnikov. Seveda človeka strezni, da gre to lahko v obe smeri. Če kot soprog ali soproga počneš neumnosti, lahko škodiš indeksu mehke moči države in s tem škodiš ugledu države, posledično tudi ekonomski uspešnosti.

Se vam zdi, da Melania Trump vpliva na svojega moža? Vsaj na nekatere njegove poglede na svet?

Kako vpliva na svojega moža, težko rečem. Vsekakor pa vpliva na ameriško javnost. Mislim, da je bila zelo odmevna njena izjava, da podpira pravico do splava.

Položaj first lady bi v številnih okoljih skušali izkoristiti kot možnost za vzpostavitev (še) boljših stikov dveh držav. Navsezadnje v tej smeri povezovanja in ustvarjanja vezi izkoriščamo tudi astronavte slovenskih korenin, pa znanstvenike, športnike (Dončić), zdomce, celo tiste, ki se niso rodili v Sloveniji.

Tudi sam sem prepričan, da več komunikacije koristi. Ali pride do te komunikacije in kaj naj se rodi iz nje, pa ni stvar le dveh posameznikov. To ima vendarle simbolno vrednost na ravni držav.