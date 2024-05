Izboljšajte svoje finančne odločitve: ugodna ponudba za bralce Dela

Spoznajte, kako svoje finance vodijo najuspešnejši slovenski podjetniki Prijavite se na 17. Poslovno-finančni sejem.

Mala in srednje velika podjetja, ki predstavljajo večino slovenskih podjetij, se morajo vedno prilagajati novostim na področju poslovnih financ, s tem da večina teh podjetij nima niti svojega računovodstva, kaj šele finančnika. Prioritete v poslovnih financah se spreminjajo glede na razmere na finančnem trgu. Da bi se izognili finančnim težavam, morajo direktorji in lastniki razumeti dinamične finančne procese, ohranjati in izboljševati finančno boniteto podjetja ter zagotavljati plačilno sposobnost. Kako pa pri vas poteka skrb za denarne tokove?

Vabljeni na 17. Poslovno-finančni sejem

Za vse, ki bi radi bolje razumeli posledice svojih finančnih odločitev, je medijska hiša Delo v partnerskem sodelovanju s podjetjem Smartfin pripravila že 17. Poslovno-finančni sejem. Glavni namen sejma je krepiti znanje o učinkovitem vodenju poslovnih financ med malimi in srednje velikimi slovenskimi podjetji. Programski vodja dogodka je dr. Jožko Peterlin.

Na sejmu boste med drugim izvedeli, zakaj ni dobro, da vam finance v podjetju vodi računovodski servis. Spoznali dobre poslovno-finančne prakse podjetij, ki bodo delila svoje bogate izkušnje in inovativne pristope za oblikovanje trdne finančne prihodnosti vašega podjetja.

Izvedeli boste, kako voditi finance v podjetju in kaj je danes drugače kot pred 20 ali 30 leti, kako pristopiti k financiranju rasti podjetja in kakšne so dobre prakse odnosov z bankami oziroma zadolževanja.

Še nekaj poudarkov iz programa:

zakaj in kako z obratnim kapitalom ohranjamo posojilno in zagotavljamo plačilno sposobnost;

kako postaviti finančni nadzor nad poslovodenjem;

kateri so pravni vidiki prenosa lastništva, poslovodenja ali zgolj nadzora;

kakšna so pričakovanja lastnikov direktorjev na področju financiranja razvoja in rasti prodaje.

Predstavili bomo najboljšo prakso vodenja financ v podjetju in izzive prenosa podjetja, poslovodenja ali zgolj finančnega nadzora podjetja na naslednjo generacijo ali zaposlene/pogodbenike.

Izkušnje bodo z nami delili: