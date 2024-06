Aleksandar Vučić v Sloveniji še vedno brez svojega emisarja

V nadaljevanju preberite:

Precej večji interes za srbskega predsednika Aleksandra Vučića kot rušenje Klemna Grošlja na listi Svobode je postavitev prorežimskega veleposlanika Zorana Đorđevića, a to še ni uspelo. Kakšen je vpliv Srbije, Hrvaške in Izraela na slovensko politiko?

Čeprav je že več kot pol leta jasno, da Slovenija ne namerava podeliti agremaja kandidatu za srbskega veleposlanika v Sloveniji Zoranu Đorđeviću, sicer vršilcu dolžnosti direktorja Pošte Srbije, ta še ni vrgel puške v koruzo.

Zoran Đorđević nam je povedal, da je od svojih dobro obveščenih ljudi v Sloveniji pred kratkim znova dobil zagotovila, da je odobritev njegovega agremaja zgolj še vprašanje časa. »Aboslutno ni nobenega niti formalnega niti neformalnega razloga, zaradi katerega bi lahko bilo moje imenovanje na ta položaj kakorkoli sporno. Tako kot to vem jaz, to vedo tudi tisti, ki so postopek doslej zavlačevali,« nam je dejal Đorđević, ki o ozadju zavlačevanja ni želel špekulirati.