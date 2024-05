Streho je treba popravljati, ko sije sonce

Finančnik v podjetju skrbi za likvidnost tako kot vrtnar. Ko je suša, je treba zalivati, da se rastline ne posušijo, ko pa je preveč dežja, je priporočljivo vodo shraniti za sušne čase. Tako je tudi v podjetju pri upravljanju poslovnih financ. Ko ima podjetje presežno aktivnost, je treba misliti na dneve, ko bo suša oziroma pomanjkanje denarja.

Likvidnost je zakon. Na njivi, doma in v podjetju. Še najbolj pa to veseli tiste banke, ki so skrbne do svojih komitentov.

Finančna boniteta ali kapitalska ustreznost podjetja se oslabi zaradi hitrejše rasti prihodkov od rasti prostega denarnega toka. Potreba po financiranju terjatev, zalog in odpravljanju ozkih grl v proizvodnji je večja od razlike v ceni.

Tudi zaloge, vrednotene po metodi FINO (first in, never out), ali po domače zaloge, ki so ostale v skladišču ali bile porabljene za neposlovne namene, ne prispevajo k boniteti podjetja.

Na slabo boniteto bistveno vplivajo investicije, ki običajno nosijo le računovodski dobiček, in ne denarja. Zgodi se, da smo podcenili projekt in je investicija bistveno dražja od načrtov in traja dlje do zagona, kot smo predvidevali. Na davčni dobiček to ne bo vplivalo, bo pa na načrtovano porabo denarja, ki ga bo treba zagotoviti več in za daljšo ročnost. Naj ponazorim s primerom, ki je razumljiv v gospodinjstvu. Tudi obnova domače kopalnice ali kuhinje traja dlje in je pogosto dražja od načrtov.

Banka ti da dežnik, ko sije sonce, in ga hoče nazaj, ko dežuje.

Denar je gorivo podjetja. Podjetnik ali direktor mora vedeti, kako težko nogo lahko ima pri vožnji vozila oziroma porabi virov. Ni problem hitro voziti, problem je ustaviti. Vsi hitri avti imajo tudi dobre zavore. Ne dobiček, denar je edini skupni imenovalec vseh deležnikov podjetja. Banka ti da dežnik, ko sije sonce, in ga hoče nazaj, ko dežuje.

Slabo vreme pomeni približevanje finančne stiske, ko denarni tokovi podjetja ne zadoščajo za redno poravnavanje obveznosti do zaposlenih, dobaviteljev, bank in do države. Z bilancami lahko nekaj časa prikrivaš slabo vreme, ampak prej ali slej bo deževalo. V podjetju dež običajno ni višja sila, je odraz (ne)skrbnega in strokovnega dela v financah včeraj.

Danes se odločimo, kako bomo zastavili naloge, ki bodo prispevale k izboljšanju finančne moči podjetja. Ni vse v doseženi razliki v ceni, bistvo je v razmiku dospelosti prilivov in odlivov. Pomembno je, da pride denar na račun, preden zapadejo naše obveznosti.

Program 17. PFS, ki bo potekal v sredo, 19. junija, je oblikovan, potrjen je bil strokovno, glede na potrebe in izkušnje v podjetjih in neodvisno od sponzorjev. Finančne institucije, ki podpirajo neodvisno strokovno usposabljanje na področju obvladovanja denarnega toka, obratnega kapitala in finančnih tveganj v podjetju, so se odločile sponzorirati 17. PFS.

V interesu banke mora biti skrb za kapitalsko ustreznost podjetja, saj je s tem varovan kapital banke. Kreditno tveganje banke je odvisno od finančne bonitete posojilojemalca, zato najboljše banke skrbi vreme v podjetju. Najboljše banke imajo vstopnice za 17. PFS za komitente, ker jim je mar.

dr. Jožko Peterlin, programski vodja 17. Poslovno-finančnega sejma (PFS)