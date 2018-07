Kako načrtovati potovanje?

Evropejci v povprečju znotraj svoje države ali po tujini potujejo desetkrat na leto. Pri tem prednjačijo Čehi in Slovaki, ki potujejo kar 19-krat, za njimi pa ne zaostajamo dosti Slovenci, ki povprečno opravimo 16 potovanj letno. Po podatkih statističnega urada smo lani največ potovali na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino ter v Avstrijo. Za kaj vse še posebej poskrbimo, preden odpotujemo?

Foto Bryan Derballa

Ciljna država kar 64 % vseh zasebnih potovanj Slovencev v letu 2017 je bila Hrvaška. Letos pa naj bi tja potovala kar dobra polovica Slovencev (51 %). Oglejte si program Priceless Croatia in jo še bolje spoznajte.

Foto Mastercard

Pokukajte v zakulisje

Bi poskusili vino z odročnega vinograda na najvišje ležeči točki otoka Brača, ki je sicer zaprt za javnost; nastopili na odprtju poletnega festivala v Dubrovniku; večerjali med poletom z balonom; se udeležili treninga in boja gladiatorjev v puljski areni ali se naučili nabirati ostrige? V svoji drugi izdaji Priceless Croatia prinaša več kot 20 doživetij in 20 edinstvenih ugodnosti, ki so imetnikom kartic na voljo od 1. junija do 30. septembra 2018.

Pogosto se ne zavedamo, da gre na dopustu kdaj lahko tudi kaj narobe, pa čeprav gre za prijetno stvar. Kjer koli in kadar koli lahko zbolimo, se poškodujemo ali doživimo akutno poslabšanje kroničnega stanja. Ker včasih evropska kartica ni dovolj, preverite zdravstvena zavarovanja za tujino z asistenco, ki jih ponujajo zavarovalnice ali ste do njih upravičeni pri bankah kot imetnik določenih bančnih kartic.Za potovanje od točke A do točke B in za primere, ko potrebujete taksi, se izgubite ali se vam kaj zgodi, si shranite naslove in telefonske številke, ki vas bodo spremljali na vašem potovanju. Nikoli se ni odveč tudi naučiti nekaj osnovnih izrazov v jeziku države, v katero potujete.Kadar potujemo v države zunaj evrskega območja, proučimo menjalne tečaje. Če denar menjamo v banki, bodimo pozorni na to, da ga dvignemo po kar najbolj poštenem tečaju. Še bolje pa je, da to storimo na bankomatu v tujini. Uporabimo debetno kartico, saj je provizija pri dvigih s kreditno občutno višja. Na bankomatu izberemo možnost »brez konverzije«, s čimer se izognemo pribitku na menjalni tečaj in denar dvignemo po tečaju svoje domače banke.Hitrejše, varnejše in preprostejše od plačevanja z gotovino je plačevanje s kartico. Za plačevanje nakupov v tujini lahko uporabljamo kreditno. Gotovine s seboj vzamemo le nekaj za osnovne in skrajne primere. Kode PIN ne hranite na listkih, temveč v spominu ali mobilni aplikaciji in skrbno pazite na svojo kartico. Preverite tudi, katere posebne ugodnosti vam ponuja.Dajte duška pustolovcu v sebi ter raziščite zanimive dogodke, nenavadne kotičke in ugodne ponudbe na izbranih destinacijah in v njihovi okolici. Raziskave kažejo, da si sodobni potrošniki želimo kraje spoznavati na ekskluziven, edinstven način. Ste vedeli, da vam to lahko omogoči vaša plačilna kartica? Program Priceless Cities® imetnikom kartic Mastercard® ponuja nepozabna doživetja na več kot 87 lokacijah po vsem svetu – tudi na Hrvaškem, ki ostaja naša najbolj priljubljena izletniška točka.Za več informacij obiščite www.mastercard.si