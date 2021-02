Darko Černe: »Hitro testiranje je koristno, če je množično«

Ob prehodu Slovenije v oranžno fazo ukrepov za zajezitev novega koronavirusa se z današnjim dnem odpravlja omejitev prehajanja občinskih in regijskih meja za prebivalce, prav tako je od danes dovoljeno zbiranje do deset ljudi. Več omejitev se sprošča tudi na področju športa, odpirajo se trgovine, učenci so v šolah oziroma na počitnicah.V nedeljo so po podatkih sledilnika za covid-19 ob 1274 PCR-testih in 9127 hitrih testih odkrili 244 novih okužb. V državi je tako trenutno 12.836 aktivnih primerov okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih testov je 19,2-odstoten. V nedeljo je umrlo 11 bolnikov s covidom-19.O aktualnem epidemiološkem stanju bodo na novinarski konferenci spregovorili državna sekretarka na ministrstvu za zdravje, strokovni direktor nevrološke klinike UKC Ljubljanater predstojnik Kliničnega inštituta za klinično kemijo in biokemijo UKC Ljubljana