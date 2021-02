Zdaj ni čas, da bi jih preštevali

V nadaljevanju preberite: Med učenci, ki se bodo končno lahko vrnili k pouku v osnovne šole, bo tudi 14.224 učencev s posebnimi potrebami. Pri izobraževanju na daljavo so bili soočeni s podobnimi težavami kot drugi učenci, le da so bile njihove še potencirane. Peščici so omogočili neposredno pomoč v šoli, večina je bila odvisna od podpore učiteljev in pomoči staršev.