Vrste preskakujejo, da cepivo ne bi šlo v nič

Tudi v Nemčiji imajo težave s preskakovanjem cepilnih vrst. Do cepiva so mimo vrste prišli nekateri župani, pa policisti in sodelavci Rdečega križa. Najpogosteje gre za cepljenje s preostanki cepiva, ki ob koncih dneva ostane neuporabljeno. Bodo v Nemčiji za preskakovanje vrst uvedli sankcije ali pa določili pravila za ravnanje s preostanki cepiva?